De Treffers heeft donderdagavond in de Eurojackpot KNVB Beker vrij gewonnen van Sportlust. De ploeg van voormalig topvoetballer Theo Janssen gaat zo als amateurclub naar de laatste zestien van het bekertoernooi. Op de andere velden was er ook van alles te beleven met een doelpuntrijke bekeravond.

De Treffers wonnen in een redelijk tamme wedstrijd met 0-1 van Sportlust. De ploeg uit Groesbeek is zo als enige amateurploeg nog over in de KNVB Beker, en blijkt net als drie seizoenen geleden een ware cupfighter te zijn. Aan het eind van de wedstrijd werd het nog even onvriendelijk met een opstootje en een rode kaart. Bij de bezoekende amateurclub mag het de pret echter niet drukken.

Eerder bekersprookje

Het mooiste bekeravontuur van De Treffers vond plaats in het seizoen 2022/2023. De club uit Groesbeek verraste toen eerst RKC Waalwijk met een 2-0 zege en schakelde daarna ook SC Cambuur uit met 1-0. In de achtste finales kwam er een einde aan de droom, toen De Graafschap te sterk bleek. Dit jaar komt de ploeg van Theo Janssen dus weer bij de laatste zestien en kunnen ze eventueel nog verder komen, dat hangt er natuurlijk vanaf wat ze de volgende ronde doen.

SV Spakenburg - FC Twente

FC Twente ging op bezoek bij Spakenburg en won in een doelpuntenfestijn met 3-6. Spakenburg is erkend een moeilijke tegenstander in de beker maar De Tukkers hadden een vrij eenvoudige avond. Hoewel de uitslag doet denken dat Spakenburg nog wat te brengen had, viel dat reuze mee. Twente kwam zo eveneens bij de laatste zestien van de KNVB beker. Het duel werd wel ontsierd door rellen na het laatste fluitsignaal.

Haaksbergse SC - RKC Waalwijk

Van te voren wist men dat dit een moeilijk potje zou worden voor Haaksbergse SC. De ploeg uit Haaksbergen staat in de Derde Divisie laatste met slechts één punt. RKC maakte de verwachtingen dan ook dubbel en dwars waar door met maar liefst 0-9 te winnen. Zo bereikte de Waalwijkers ook de achtste finale in het bekertoernooi.

FC Volendam - SC Genemuiden

De Volendammers hebben het erop laten aankomen en moesten tegen alle verwachtingen in verlengen tegen Genemuiden. In de extra tijd werd er wel alsnog gewonnen door twee late doelpunten in de tweede helft van de verlenging. Volendam ging ook, met heel veel moeite, door naar de laatste zestien: 2-0.

Loting KNVB Beker

Om te kunnen zien tegen wie De Treffers in de volgende ronde moeten kun je vrijdag 19 december om 17.00 de loting bekijken op ESPN.