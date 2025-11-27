Go Ahead Eagles werd kansloos van de mat getikt door VfB Stuttgart in de Europa League (0-4). Het duel werd ontsierd door een incident tussen invaller Victor Edvardsen en Angelo Stiller. Oud-topvoetballer Wesley Sneijder sprak er zijn ongenoegen over uit.

Edvardsen keerde na enkele weken blessuretijd terug bij Go Ahead Eagles. Zijn ploeg keek tegen een achterstand aan, dus probeerde de excentrieke aanvaller het vuurtje wat op te stoken. Dat deed hij echter door de hazenlip van Stuttgart-speler Stiller te bespotten. De Zweed maakte een gebaar met zijn hand om de Duitser te treiteren. Die was daar niet van gediend, waarna een opstootje volgde. Beide spelers kregen geel.

Na afloop werd er schande van gesproken, ook door aanvoerder Mats Deijl. "Het is goed dat hij energie wil leveren, duels wil spelen en de toon wil zetten. Maar houdt het daarbij en niet te veel. En niet te provocerend. Daar houd ik niet zo van", sprak Deijl bij Ziggo Sport.

'Bijzonder onsympathiek'

"Waarom moet dat nou? Ik vond het bijzonder onsympathiek", oordeelde presentatrice Noa Vahle. Sneijder en Ronald de Boer deelden die mening. "Dat hoort niet thuis. Je mag duels aangaan, een beetje een duwtje geven. Maar niet op zo’n manier, laat dat duidelijk zijn", oordeelde laatstgenoemde.

"Ik vind het ook een beetje triest", ging Sneijder verder. "Je moet het laten zien met je kwaliteiten, niet met dit soort maniertjes. Dat is heel fout. Heel fout", vond Sneijder.

Na Victor Edvardsen du Versager und Schande für die Menschheit #GAEVfB — Gurke (@GurkeOffiziell) November 27, 2025

Dikke nederlaag Go Ahead

Sportief gezien lachte Stiller als laatste. Jamie Leweling scoorde twee keer in de eerste helft. Bilal El Khannouss en Badredine Bouanani waren trefzeker in de tweede helft.

De Nederlandse bekerwinnaar blijft door de nederlaag op 6 punten staan. Go Ahead won eerder verrassend van Aston Villa en Panathinaikos. Van FCSB en RB Salzburg verloor de ploeg van trainer Melvin Boel. Go Ahead speelt in de Europa League nog uit tegen Olympique Lyon en OGC Nice en thuis tegen Braga.

