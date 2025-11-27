De vorige Europese thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles mondde uit in een droomavond. Vijf weken geleden werd Aston Villa met 2-1 verslagen in De Adelaarshorst. Donderdagavond kwam het Duitse VfB Stuttgart op bezoek. De Duitsers kenden geen genade met de stuntploeg.

In De Adelaarshorst nam Stuttgart vrij vroeg het initiatief. Keeper Jari de Busser van Go Ahead Eagles moest een paar keer handelend optreden. Toch was de inzet van Jamie Leweling hem te machtig. De Duitser rondde een goede aanval van de bezoekers af. Even later was opnieuw Leweling de plaaggeest voor Go Ahead, door met een droge schuiver voor de tweede Stuttgartse treffer aan te tekenen.

In de tweede helft probeerde Go Ahead met wissels de wedstrijd te doen kantelen. Dat lukte allerminst. Juist op het moment dat de Eagles met tien manden stonden, maakte Stuttgart de derde treffer. Bilal El Khannouss, die onlangs ook al Feyenoord pijn deed, maakte de 0-3. In blessuretijd maakte invaller Badredine Bouanani er nog 0-4 van.

Dramatische avond voor Nederlandse voetbal

Eerder op de avond verloor Feyenoord in eigen huis al van Celtic (1-3) en ook Utrecht stevent af op een nederlaag. Momenteel is de tussenstand in Sevilla 2-1 in het voordeel van Real Betis.De drie Nederlandse ploegen staan momenteel allemaal buiten de eerste 24 plekken, die recht geven op plaatsing voor de knockout-fase.

