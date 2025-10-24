Oud-topvoetballer Wim Kieft gaat een nieuwe uitdaging aan op Nederlandse televisie. Hij zal de komende tijd regelmatig aanschuiven in NOS Studio Voetbal. Daar is hij een welkome versterking.

Dat schrijft de zender over de nieuwe tafelgast van de voetbaltalkshow van presentator Sjoerd van Ramshorst. De NOS vindt dat Kieft met zijn ervaring, maar ook met zijn nuchtere kijk op voetbal, een welkome versterking is aan tafel.

'Geen gedoe'

Kieft is zelf ook enthousiast. "Ik vind het leuk om vaker aan te schuiven. Met Theo (Janssen, red.), Pierre (van Hooijdonk, red.), Rafael (van der Vaart, red.) en Ibrahim (Affelay, red.) zit er veel voetbalverstand aan tafel. Ik probeer gewoon te vertellen wat ik zie op het veld. Geen gedoe eromheen, maar over het spel zelf praten. Dat vind ik het leukst."

Kieft zal aanstaande zondag voor het eerst te zien zijn in het programma, dat die avond te zien is op NPO 3. In de uitzending zal hij met Affelay, Van Hooijdonk en Janssen onder meer de topper tussen Feyenoord en PSV bespreken.

Podcast

De 62-jarige oud-PSV'er is ook wekelijks te horen in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar hij samen met zaakwaarnemer Rob Janssen, schrijver Michel van Egmond en oud-voetballer René van der Gijp allerlei zaken bespreekt. Daar sprak hij onlangs ook over het optreden van Guus Hiddink in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

“Hij vertelde dat hij door jou een keer echt haaruitval heeft gekregen”, houdt van Egmond Kieft voor. De oud-spits van onder meer PSV en Oranje heeft niet direct door waar Hiddink op doelt. “Er was een probleem met jou en Flemming Povlsen”, geeft Van Egmond een hint. Dat doet wel een belletje rinkelen bij Kieft, die terugdenkt aan een moment tijdens het seizoen '89/'90. PSV had de Deen Povlsen gehaald en samen met Romario en Kieft moest hij strijden om de twee plekken in de Eindhovense aanval.

De oud-bondscoach ervaarde in zijn carrière weinig stress en druk, maar wél door de situatie met Kieft. "Hij dacht natuurlijk dat ik mijn oren liet hangen naar die spelers, want ik had hem op hetzelfde moment laten banken. Ik kon dat niet uitleggen en verantwoorden, dus mijn haar viel uit van de stress. Ik stond onder de douche en ik had hele plukken haar in mijn hand. Niet vanwege de resultaten, maar puur van de betrekking die ik met een speler had", blikte Hiddink in de podcast terug.