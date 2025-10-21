Succescoach Guus Hiddink was onlangs te gast in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine en vertelde een verhaal waarin een belangrijke rol was weggelegd voor Wim Kieft. De voormalig topspits reageerde desgevraagd op kenmerkende wijze.

Michel van Egmond had het gesprek met Hiddink gezien en besloot in de podcast KieftJansenEgmondGijp een balletje op te gooien. “Hij vertelde dat hij door jou een keer echt haaruitval heeft gekregen”, houdt de schrijver Kieft voor. De oud-spits van onder meer PSV en Oranje heeft niet direct door waar Hiddink op doelt.

Flemming Povlsen

“Waarom had hij haaruitval?”, wil Kieft weten. “Er was een probleem met jou en Flemming Povlsen”, geeft Van Egmond een hint. Dat doet wel een belletje rinkelen bij Kieft, die terugdenkt aan een moment tijdens het seizoen '89/'90. PSV had de Deen Povlsen gehaald en samen met Romario en Kieft moest hij strijden om de twee plekken in de Eindhovense aanval.

“Nee, er was een verhaal dat Gerald Vanenburg wilde dat Flemming Povlsen speelde", stelt Kieft. "Hiddink wilde dat niet. Toen is Vanenburg met Hans van Breukelen naar manager Kees Ploegsma gegaan." Uiteindelijk verloor Kieft alsnog, tijdelijk, zijn plek aan de Deense international en dat viel uiteraard niet goed.

"Ik hoorde dat", doelt Kieft op de actie van Vanenburg en Van Breukelen, "en toen heb ik Hiddink gebeld.” Van Egmond vult in wat hij vermoedt dat Kieft heeft gezegd: “Trainer, wat maak jij nou?”

'En Frits Wester dan?'

Kieft stelt dat Hiddink vertelde dat de wissel echt niet kwam door Ploegsma of de spelers, maar dat het echt zijn eigen keuze was. Zaakwaarnemer Rob Janssen snapt niet waarom je daar haaruitval van zou krijgen. “Omdat hij zichzelf ongeloofwaardig vond overkomen”, legt Kieft uit.

Van Egmond bevestigt dat met een knipoog: “En hij wist niet hoe hij het op moest lossen. Hij voelde het wantrouwen van Wim, zoals wij hem ook kennen natuurlijk.” Kieft wil er allemaal niks van weten: “Hij heeft nog haar! Hij is 80 jaar!”

Van Egmond, die twee boeken over Kieft schreef, laat het niet zomaar los: “Echt waar, het is jouw schuld. Hoe denk je dat ik aan dat rare haar kom? Denk je dat dat natuurlijk is?” “Dat komt door René”, lacht Kieft. “En Frits Wester dan?”, vraagt Van der Gijp zich luid lachend af, doelend op de kale politiek verslaggever van RTL.

Guus Hiddink te gast

Bekijk hieronder de hele aflevering van De Maaskantine waarin Robert Maaskant in gesprek gaat met Guus Hiddink. De voormalig coach van onder meer PSV, Real Madrid, Chelsea en Oranje vertelt over zijn wonderlijke avonturen met Roberto Carlos, Ruud Gullit, René van der Gijp en Wim Kieft.