Wim Kieft is door Ziggo Sport vastgelegd om in de rol van co-commentator te gaan werken. Dat maakt de zender vrijdag bekend. De oud-voetballer gaat ook in een aantal andere rollen aan de slag bij Ziggo.

Ziggo-commentator Wytse van der Goot maakte eind 2025 al bekend dat de zender zou gaan werken met co-commentatoren. Dat fenomeen is iets wat in Nederland al lang niet meer is gedaan, maar Ziggo Sport gaat het nieuw leven inblazen. Rafael van der Vaart werd als eerste co-commentator aangekondigd. Hij zal aan de zijde van Van der Goot aan de slag gaan als co-commentator, maar nog niet tijdens de grote wedstrijden, bevestigde Van der Goot.

Wim Kieft

Ook Kieft is nu aan die poule co-commentatoren toegevoegd. Het debuut van de 'Nederlandse voetballegende' volgt al spoedig. Zondag geeft Kieft voor het eerst co-commentaar tijdens de Serie A-topwedstrijd tussen koploper Internazionale en titelverdediger Napoli. De oud-voetballer vormt een vast duo met commentator John van Vliet. Na zijn debuut van zondag zal Kieft direct nog een keer te zien zijn. Dinsdag doet hij co-commentaar bij de wedstrijd tussen AS Roma en zijn oude club Torino.

Kieft is niet alleen aangetrokken voor het co-commentaar tijdens de wedstrijden. Hij zal ook regelmatiger te zien zijn bij Rondo. Het bekende praatprogramma van Ziggo Sport, waarbij oud-voetballers als Ruud Gullit, Marco van Basten en Youri Mulder duiding geven bij de opvallendste momenten van het voetbalweekend. Daarnaast zal Kieft ook bij Europese wedstrijden te zien zijn als analyticus in de studio.

Bekende in de media

Na zijn voetbalcarrière werd Kieft alsmaar bekender in de mediawereld. De voormalig spits bracht een boek uit, waarin hij open was over de verslavingen waarmee hij kampte na zijn loopbaan. Ook zat hij veel bij Voetbal Inside en is hij al jaren te horen in de podcast KieftJansenEgmondGijp met zijn vrienden René van der Gijp, Michel van Egmond en Rob Jansen. In 2025 sloot Kieft zich aan bij de NOS om daar regelmatiger te gast te zijn bij Studio Voetbal, maar door bezuinigingen stopt dat programma er aan het eind van dit voetbalseizoen mee.