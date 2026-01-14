Marokko staat in de halve finale van de Afrika Cup en dat maakt oud-international Khalid Sinouh trots. Niet alleen op de sportieve prestatie, maar ook op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal. In gesprek met Sportnieuws.nl haalt hij uit naar de kritiek op het niveau, blikt hij vooruit op de kraker tegen Nigeria én is hij duidelijk over de ambitie: "In eigen land telt maar één ding: de beker."

"Ik ben hartstikke blij dat Marokko de halve finale gaat spelen", opent Sinouh in gesprek met Sportnieuws.nl. De ex-international is echter ook bijzonder trots op de gecreëerde omstandigheden. "Ze spelen in stadions en op velden van Europees niveau, dus dat is écht een héél positieve stijgende lijn in Afrika. Ik hoop dat andere landen ook zeggen: wij moeten onze standaard verhogen, want het is uitstekend voor elkaar."

Denigrerende reacties over Afrika Cup

De afgelopen jaren werd een behoorlijk denigrerend gedaan over het niveau op de Afrika Cup. Het stoort Sinouh behoorlijk. "Dat is vooral de Nederlandse media. In mijn optiek is het niveau echt niet slecht. Als je kijkt naar Nigeria en Egypte bijvoorbeeld, die hebben uitstekende spitsen die je in elke competitie graag zou willen hebben. Je kan me niet vertellen dat het geen goed niveau is."

"Natuurlijk zijn er ook mindere ploegen, maar dat heb je op het EK ook. Daar hoor ik analisten ook nooit over, terwijl het bij de Afrika Cup altijd een bepaalde kant opgeduwd wordt. Dat vind ik wel jammer, want het niveau is altijd redelijk hoog geweest. Het is alleen een andere manier van voetballen, maar dat heb je ook bij wedstrijden in Zuid-Amerika", vervolgt Sinouh.

Woensdag halve finale tegen Nigeria

Komende woensdag wacht voor Marokko de kraker tegen mede-topfavoriet Nigeria. "Dat wordt heel lastig, omdat Nigeria de sterkste voorhoede van heel Afrika heeft", doelt Sinouh op topspitsen als Victor Osimhen, Alex Iwobi en Ademola Lookman. "En dat terwijl de zwakte van Marokko centraal achterin ligt. Dat is niet de beste… We hebben beteren gehad in het verleden."

De voormalig keeper van onder meer PSV en AZ heeft nog wel een advies voor bondscoach Walid Regragui. "Ik zou het anders gaan invullen. Als ik trainer was, dan zou ik Anass Salah-Eddine op links zetten en Noussair Mazraoui op ‘zes’. Hij is namelijk defensief sterk en voetballend kan hij op die positie spelen. Dat heeft hij in zijn jeugdperiode wel laten zien."

Tevreden met halve finale?

Hoewel Marokko tot dusver al een puike prestatie heeft geleverd op de Afrika Cup, denkt Sinouh niet dat de Marokkaanse gemeenschap genoegen neemt met een plek in de halve finale. "Marokko wil maar één ding: de beker. We hebben ‘m een keer gewonnen en dat was in 1976. De Afrika Cup heeft ons nooit gelegen. Als er een moment is om ‘m te winnen, dan is het nu in eigen land."

"Voor het toernooi was de halve finale de doelstelling, dat is al een prestatie op zich, want dat lukte in 2004 voor het laatst. Alleen, als je thuis speelt wil je toch graag de beker binnenhalen. Ik vrees dat Walid Regragui de beker moet winnen om bondscoach te blijven", denkt Sinouh te weten.

Marokkaanse fans in Nederland

Een belangrijke overwinning is ieder geval al het feit dat het Marokkaanse voetbal ook in Nederland steeds meer is gaan leven. "In het verleden keken mensen vooral thuis, maar tegenwoordig zijn er steeds meer initiatieven. Bij het WK komt er bijvoorbeeld een Marokko House en je ziet ook steeds meer plekken waar Marokko wordt gekeken op grote schermen. Je ziet een community ontstaan, die initiatief neemt om het door middel van evenementen groter aan te pakken. Dat was in het verleden totaal niet het geval."

De oud-Altasleeuw heeft nog wel een bijzonder verhaal om te delen. "Ik speelde mijn eerste interland voor Marokko in een oranjekleurig shirt. Dat vind ik toch wel mooi, omdat ik een Marokkaanse Nederlander ben. Ik had dat shirt gegeven aan Najib Amhali, maar ik heb ‘m wel teruggevraagd. Het is natuurlijk mijn eerste shirt, dus die wil ik wel hebben. Daar ben ik ontzettend trots op. Ik dacht: zal ik mijn Marokkaanse shirt aantrekken? Maar nee, dat ga ik niet doen", besluit hij lachend.