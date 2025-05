Familielid van PSV-icoon heeft Feyenoord-tattoo 'op zijn blote bil': 'Ik ben daar trots op'

Feyenoord heeft zondag in het duel met PSV een bijzondere fan op de tribunes zitten. De oom van PSV-icoon Ruud van Nistelrooij blijkt al jarenlang een fanatieke fan van de club uit Rotterdam te zijn. Sterker nog: hij zit helemaal onder de Feyenoord-tattoos.

De eigenaar van een truckersrestaurant aan de rand van Den Bosch is er maar al te trots op. Zijn liefde voor Feyenoord is ondanks de successen van zijn neefje Ruud bij clubs als PSV, Manchester United en Real Madrid nooit veranderd. "Het haar groeit er al op, kan je nagaan hoe oud dat al is", lacht Joop van Nistelrooij in de reportage van RTV Rijnmond.

'Ruud is een tegenpool'

De liefde voor Feyenoord kwam vroeg. "Van kinds af aan erin gepompt om het zo maar te zeggen. Niet zozeer door mijn eigen ouders, maar wel door ooms en neven. En ik ging al vroeg met jongens uit Rotterdam om. En vanaf mijn veertiende een seizoenkaart."

Zijn neef Ruud maakte furore bij die andere club, PSV. "Ik kan er weinig aan veranderen", lacht Joop. "Wat dat betreft ben ik echt een tegenpool. Hij is niet voor Feyenoord en hij is ook niet voor Manchester City. Ik ga bij beide kijken, maar dat trekt hem niet. Want de beste man is een rooie en ik ben een blauwe." Of Ruud weleens voor een vette hap langskomt? "Nee, nee dat mag niet he. Het is een sportieve man. Die gaat toch geen ballen met mayonaise eten. Dat gaan we niet doen."

Tattoo op bil

Het gaat zó ver dat hij zelfs een Feyenoord-tattoo heeft op een intieme plek. "Wat daar om de hoek te zien is", wijst hij naar een Feyenoord-poster, "dat heb ik in het geheel op mijn bil getatoeëerd".

Hij trekt zijn broek naar beneden en laat de tattoo zien. "De complete onderbroek eigenlijk, maar dan getatoeëerd. En daarnaast heb ik er een hele grote kakkerlak staan. En dan proud to be a cockroach. Dat staat op mijn andere bil. Heel Nederland schreeuwt toch altijd dat wij Rotterdammers kakerlakken zijn? Ik ben daar trots op."

