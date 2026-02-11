De politie in Utrecht raakte afgelopen weekend behoorlijk in opspraak na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord. De Mobiele Eenheid trad hard op tegen de meegereisde Feyenoord-supporters en daarvan doken tientallen beelden op. Zowel supporters van FC Utrecht als NEC hebben woensdagavond keihard uitgehaald richting de politie.

Enkele weken geleden verschenen er online al beelden van een schoppende politieagent en afgelopen weekend kwamen de ME'ers in aanvaring met Feyenoord-supporters. Het ging zelfs zover dat Feyenoord verder onderzoek ging deed naar het hardhandige optreden van de Utrechtse politie. Volgens de politie werd er ingegrepen door de ME omdat supporters van Feyenoord en FC Utrecht de confrontatie met elkaar zochten.

Spandoeken richting Politie Utrecht

Vrijwel alle supporterskringen spraken schande van de actie en dus spanden de harde kernen van FC Utrecht en NEC woensdagavond ook samen. Ze kwamen met een spandoek op de proppen: "Politie Utrecht: weer een walgelijke vertoning. Nog meer knuppels en pepperspray als bekroning", viel te lezen in zowel het uitvak met honderden FC Utrecht-fans als bij de fanatieke aanhang van NEC.

De supporters van FC Utrecht en NEC protesteren met spandoeken tegen het optreden van de politie van Utrecht bij FC Utrecht-Feyenoord, waarbij het er ruw aan toeging. #necutr pic.twitter.com/FyLM1zwqOz — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) February 11, 2026

Reactie van politie

Johan van Harstkamp, sectorhoofd van de politie Utrecht, liet een reactie optekenen bij RTV Utrecht. "Ik ben hevig verontwaardigd door de houding en het gedrag van deze supporters", vertelde Van Harstkamp. "De Feyenoord-supporters probeerden uit te breken vanuit de parkeerplaats waar zij zich op dat moment bevonden."

Cruciale clash tussen NEC en FC Utrecht

Voor NEC en FC Utrecht is het inhaalduel in De Goffert een belangrijke clash. De thuisploeg kan bij een gelijkspel of overwinning namelijk de tweede plaats overnemen van Feyenoord. Aan de andere kant willen de Domstedelingen hun eerste zege sinds 9 november boeken. FC Utrecht begon uitstekend aan het duel door een prachtige stift van Angel Alarcon: 0-1.

