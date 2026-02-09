Na het Eredivisie-duel tussen FC Utrecht en Feyenoord in stadion Galgenwaard ontstond er een confrontatie tussen de politie en de meegereisde supporters van de Rotterdamse club. Die laatstgenoemde groep werd met wapenstokken geslagen. Nu meldt de politie dat dat kwam doordat de uitsupporters de confrontatie opzochten. Eerst werd juist andersom beweerd.

Na afloop van het duel (0-1) greep de politie stevig in bij de fans van Feyenoord. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat het optreden hardhandig was: er werd met de wapenstok geslagen en er is pepperspray gebruikt. De Rotterdamse aanhang reageerde woedend en sommigen spraken zelfs van 'wangedrag' door de politie.

Verontwaardigd

De politie is inmiddels op de hoogte van de beelden die rondgaan op sociale media. "Ik ben hevig verontwaardigd door de houding en het gedrag van deze supporters", zo vertelt Johan van Harstkamp, sectorhoofd politie Utrecht, aan RTV Utrecht.

Van Harstkamp opperde daarbij ook dat het juist de Feyenoord-fans waren die de confrontatie opzochten met de tegenstander. "Hierbij probeerden de Feyenoordsupporters uit te breken vanuit de parkeerplaats waar zij zich op dat moment bevonden."

Deze uitspraak is het tegenovergestelde van wat een woordvoerder van de gemeente Utrecht op zondag meldde. Volgens hem waren het de supporters van FC Utrecht die de fans van Feyenoord opzochten.

Opheldering

De clubleiding van Feyenoord maakte gisteren bekend dat het om opheldering gaat vragen over de behandeling van de uitfans. "Feyenoord zal de autoriteiten in Utrecht morgen dan ook verzoeken om nadere uitleg over en onderzoek naar de wijze waarop de meegereisde supporters zijn behandeld", zo schreef de club in een persbericht.

