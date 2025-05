'Fascinerende' Wout Weghorst bezorgt Ajax 'ultieme nederlaag': 'Ik vind dat prachtig om te zien'

Wout Weghorst is de man in de spotlights bij Ajax de laatste tijd. De spits reageerde emotioneel op de nederlaag tegen NEC (0-3) vorige week en vluchtte midweeks de catacomben in na het late gelijkspel tegen FC Groningen (2-2).

Het zorgt ervoor dat de bekende journalist en columnist op de radio ruim twee minuten wijdt aan 'de alsmaar fascinerend wordende' Wout Weghorst. "Ik wil dezelfde medicijnen als Wout Weghorst, spits van Ajax. Ik wil ook zo disfunctioneel effectief worden. De man wordt almaar fascinerender", stelt Van Roosmalen bij De Nieuws BV.

'Dat was legendarisch'

"De manier waarop hij het veld inloopt, dat hij altijd scoort en vooral wat er daarna gebeurt. Hoe hij zijn doelpunten alleen met zichzelf viert en ook de sprint na het gelijke spel tegen FC Groningen afgelopen woensdag naar de catacomben in de Euroborg was legendarisch", zegt Van Roosmalen - zoals altijd - zonder enige vorm van emotie in zijn stem.

"Kan er 24 uur per dag een camera op hem gericht worden?", vraagt Van Rosmaalen zich hardop af. "Hoe was hij in de kleedkamer? Hoe gedroeg hij zich na thuiskomst in zijn enorme gezin? Dacht hij echt dat de aarde verging? Hebben ze hem gehaktballen gevoerd om hem rustig te maken?" Ook wil Van Roosmalen weten sinds wanneer Weghorst 'zo uit de rails loopt'.

Geen Ajax-speler

"Hij denkt dat het oude nieuwe logo van Ajax een foto is van een oude man die in het begin van de vorige eeuw Ajax heeft verzonnen. Hij ziet het als een compliment dat ze hem eendimensionaal noemen. Hij kan als geen ander een veld in rennen en een opdracht uitvoeren en begint te huilen als het dan lukt of mislukt", aldus Van Roosmalen.

"Ik vind de worsteling met Wout Weghorst die ik voel bij veel Ajacieden prachtig om te zien. Geen speler die zover afstaat van hun gedachtegoed als juist hij. Dat ze soms zijn naam scanderen, is de ultieme nederlaag voor het superioriteitsdenken waar ze tot kort last van hadden."

Blijven rennen

"Tegelijkertijd is ook zo dat ze het daarna nog jaren over hem hebben. In zeker zin is hij onsterfelijk. De kinderen van nu zullen het tegen hun kinderen nog hebben over Wout Weghorst die zondag na Ajax - FC Twente gillend en bloot de snelweg oprent en daarna nooit meer is teruggekomen."

