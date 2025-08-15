FC Barcelona-coach Hansi Flick betreurt een nieuwe blunder bij zijn club. De Duitser uitte in de vooravond van de La Liga-opener tegen Mallorca zijn onvrede. Onder meer een inschrijfblunder ligt hem dwars.

Ondanks lof voor de trainingsinzet van zijn ploeg, toonde de Duitser zich gefrustreerd over structurele problemen en besluiten die de voorbereiding op het nieuwe seizoen belemmeren. Een van Flicks grootste ergernissen is de onduidelijkheid rond de inschrijving van keeper Joan García. De club heeft dit nog steeds niet opgelost, hoewel verwacht wordt dat het vandaag nog rondkomt.

Nadat de Spaanse competitie de vier maanden durende afwezigheid van Marc-André Ter Stegen bevestigde, mag Barça een andere keeper inschrijven met een salaris van maximaal 40% van dat van de Duitser. Dat is bij de Spanjaard echter niet het geval. "Ik ben niet blij. Ik ken de situatie en vertrouw de club, maar we moeten tot morgen wachten", aldus een gefrustreerde Flick. "Dit gebeurde vorig jaar ook al. We concentreren ons op de wedstrijd."

Naast Joan García zijn ook de nieuwe aanwinsten Marcus Rashford en Roony Bardghji, evenals Szczesny en Gerard Martín (die nieuwe contracten tekenden), nog niet ingeschreven.

Vertrek naar Midden-Oosten

Flick was ook verrast door het vertrek van Iñigo Martínez naar Al Nassr. Hij benadrukte het belang van de Spaanse verdediger voor de kleedkamer: "Ik ben er niet blij mee, maar ik begrijp het. Hij was een leider, een fantastische speler, die altijd onze filosofie volgde. Ik kan hem alleen maar bedanken en het beste wensen."

Over de afwezigheid van Ter Stegen verzekerde Flick dat de focus ligt op diens herstel. Hij heeft vertrouwen in Joan Garcia en Szczesny om het doel te verdedigen. Ondanks de moeilijkheden ziet Flick zijn team klaar en gemotiveerd, maar hij weet ook dat er druk is: "We willen het werk van vorig seizoen voortzetten. De tegenstanders zijn sterk, maar we zijn op de goede weg."

Barcelona speelt zaterdag om 18.30 uur de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Mallorca.

