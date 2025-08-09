Topvoetballer Lamine Yamal leeft een sprookjesbestaan. Het wonderkind werd kampioen van Spanje met FC Barcelona, won het EK met Spanje én is genomineerd voor de Ballon d'Or. En dat terwijl hij recent pas zijn 18de levensjaar vierde. Een Nederlander maakte een boek over hem.

Ouders vermaken hun kinderen vaak met een sprookje voor het slapen gaan. Voortaan hoort het sprookje van Yamal mogelijk ook tot deze kinderboekencollectie. Deventenaar Jan-Willem Spaans heeft namelijk een kinderboek geschreven over het supertalent.

'Hij kan Messi écht opvolgen'

"Voor de nieuwste generatie voetbalsupporters is hij de man. Natuurlijk, veel spelers worden met Messi vergeleken. Dat doen we zelfs in Deventer, waar Oliver Antman de Finse Messi werd genoemd. Maar Yamal is heel bijzonder. De eerste van wie ik denk: hij kan Messi echt opvolgen", vertelt de voetbalschrijver in De Gelderlander.

Spaans schreef eerder al boeken voor volwassenen, met name over 'zijn' club Go Ahead Eagles. Maar een kinderboek schreef hij nog nooit. Het boek krijgt de naam Ken jij hem al? Lamine Yamal.

Feesten met Yamal

Het boek is overigens niet per se een autobiografie van de topvoetballer. Het recentste hoofdstuk uit het leven van Yamal, waar hij probeert af te spreken met stuk oudere erotische modellen en een handvol dwergen uitnodigt om hem te bedienen op zijn verjaardag, slaat de schrijver over.

Op het veld is hij ook een bijzonderheid. " Kijk alleen al hoe makkelijk hij dribbelt. En hij kan die extra beweging maken. Daardoor is hij nauwelijks te verdedigen."

Doping

Yamal komt steeds vaker ook buiten het voetbalveld in het nieuws. Recent werd hij samen met teamgenoot Robert Lewandowski bestraft door de UEFA. Ze moeten een boete van 5000 euro betalen wegens het overtreden van de anti-dopingregels. De twee spelers hadden zich niet direct na de wedstrijd gemeld op de aangewezen plek voor de dopingcontrole.

