FC Barcelona heeft zich woensdagavond met enorme overtuiging geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. In Saoedi-Arabië werd het liefst 5-0 tegen Athletic Club. Aanvoerder Frenkie de Jong stond op het veld toen alle doelpunten werden gemaakt.

Ferran Torres bracht Barcelona halverwege de eerste helft op voorsprong toen hij de bal in het zestienmetergebied voor zijn voeten kreeg en van dichtbij scoorde. Fermín López schoof na een half uur de tweede treffer binnen: 2-0. Na een fout van doelman Unai Simón zorgde Roony Bardghji, die speelde in plaats van Lamine Yamal, in de 34e minuut voor de derde treffer.

Raphinha bepaalde de ruststand op 4-0 door de bal in de 38e minuut vanuit een moeilijke hoek hard in het dak van het doel te schieten. Kort na de pauze had de Braziliaan opnieuw succes (5-0). Barcelona had een balbezit van liefst tachtig procent en daarmee liet de ploeg van Hansi Flick zien enorm oppermachtig te zijn.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong had een basisplaats en werd in de 64e minuut gewisseld. FC Barcelona treft zondag in de finale Real Madrid of Atlético Madrid. Die twee clubs staan donderdag in de andere halve finale tegenover elkaar.

Transfer

Achter de schermen is Barcelona druk bezig met het binnenhalen van een oude bekende. De kans is zeer groot dat João Cancelo deze winter aansluit bij de Catalanen. De Portugese back speelt momenteel bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Barcelona neemt hem eerst op huurbasis over en komende zomer heeft de club dan een optie om hem definitief over te nemen.

In de Spaanse competitie staat Barcelona op de helft van de competitie (negentien wedstrijden) bovenaan met 45 punten. De voorsprong op eeuwige aartsrivaal én momenteel nummer twee Real Madrid vier punten.