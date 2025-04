FC Barcelona en Frenkie de Jong slaan belangrijke slag: goed nieuws in slepende zaak

Er is de afgelopen maanden veel te toen geweest over de inschrijving van FC Barcelona-spelers Dani Olmo en Pau Víctor. Volgens La Liga mochten ze niet meer in actie komen omdat de inschrijving niet eerlijk zou zijn verlopen, maar de twee spelers mogen toch het seizoen afmaken.

De club van Frenkie de Jong wist na een hoop gedoe afgelopen winter de zomeraanwinsten eindelijk in te schrijven, maar volgens La Liga zou dit dus niet eerlijk zijn gegaan. La Liga stelde dat Barcelona tussen 31 december en 3 januari gebruikmaakte van een niet nader genoemde accountant. Die heeft in de boeken een deal vermeld waarin de club vip-boxen had verkocht ter waarde van 100 miljoen euro. De huidige accountant heeft, zo meldde La Liga, de deal niet opgenomen in de tussentijdse financiële overzichten van de club.

Aangifte

De organisatie achter de voetbalcompetitie zei zelfs aangifte te hebben gedaan bij de beroepsvereniging tegen de bewuste accountant. De club van De Jong voldeed volgens de organisatie "noch op 31 december 2024, noch op 3 januari 2025, noch momenteel" aan de financiële eisen om het salarisplafond te verhogen en Olmo en Víctor bij de selectie te behouden. Het leek erop dat de twee dit seizoen niet meer in La Liga mochten spelen.

Besluit ongeldig verklaard

Maar de Catalanen trekken aan het langste eind. Olmo en Victor mogen het seizoen afmaken, zo meldt de club op haar website. "De Spaanse Sportraad (CSD) heeft op donderdag het hoger beroep toegewezen dat op 7 januari werd ingediend door de voetballers Dani Olmo en Pau Víctor, samen met FC Barcelona. Daarmee wordt het besluit van de Toezichtscommissie op de Coördinatieovereenkomst tussen de RFEF en LaLiga ongeldig verklaard", zo is te lezen in een persbericht.

"In de verklaring stelt de CSD dat de commissie geen bevoegdheid had om deze goedkeuring en federatieve licentie te weigeren, waardoor het oorspronkelijke besluit juridisch ongeldig is verklaard."

Tweede overwinning in korte tijd

Op woensdag boekte FC Barcelona ook al een belangrijke overwinning, maar dan niet op juridisch vlak. Met Frenkie in de basis won Barca de tweede wedstrijd in de halve finale tegen Atletico Madrid met 0-1, waardoor ze een plek in de finale van de Copa del Rey hebben bemachtigd.

