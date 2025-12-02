Verdediger Ronald Araujo van FC Barcelona heeft onbepaald verlof gekregen van de club, na een verzoek om afwezigheid. Vertegenwoordigers van de Uruguayaanse international spraken maandag met sportief directeur Deco, nadat de verdediger niet in de selectie zat voor de 3-1 overwinning op Alavés van afgelopen zaterdag.

Araujo werd vorige week dinsdag van het veld gestuurd tijdens de 0-3 nederlaag van Barça tegen Chelsea in de Champions League. Daarna miste hij de zege op Alavés, waardoor de Catalanen naar de top van de La Liga-ranglijst klommen. Araujo mocht na een verzoek van zijn zaakwaarnemers een pauze nemen. Deco heeft het verzoek van de 28-jarige speler om tijdelijk afstand te nemen van het voetbal ingewilligd. De club blijft hem de nodige tijd voor herstel bieden.

Met zichzelf in de knoop

Volgens Mundo Deportivo heeft Araujo het verzoek ingediend omdat hij niet gelooft dat hij momenteel een bijdrage kan leveren aan Barcelona. De Spaanse krant voegt eraan toe dat de centrale verdediger vreesde de ploeg te 'schaden' als hij geforceerd zou proberen te spelen. Hij zit zo erg met zichzelf in de knoop, dat het momenteel voor iedereen beter is als de Uruguayaan voorlopig niet in actie komt.

'Dit is een persoonlijke kwestie'

Hoewel hij weigerde in detail te treden over waarom Araujo verlof had aangevraagd, verklaarde Barcelona-hoofdcoach Hansi Flick voorafgaand aan de confrontatie met Atlético Madrid van dinsdag: "Dit is een persoonlijke kwestie, ik wil er niet meer over zeggen. En als u dit kunt respecteren, zou ik dankbaar zijn."

Ook geen Frenkie de Jong

De opmerkingen van Flick kwamen nadat Barcelona-voorzitter Joan Laporta had verklaard dat Araujo de afgelopen weken onterecht was behandeld en dat de club 'achter hem' stond. Afgelopen weekend ontbrak ook de Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong al bij Barça vanwege persoonlijke omstandigheden. Wat die reden was en of De Jong de topper tegen Atletico Madrid kan spelen dinsdagavond, is nog niet bekend.

