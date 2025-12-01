Na afloop van de wedstrijd Barcelona-Alavés in Camp Nou was Hansi Flick, de coach van de Catalanen, zichtbaar ontdaan. Ondanks dat de wedstrijd met 3-1 gewonnen werd, zag de coach er niet blij uit. Één van zijn eigen spelers, Raphinha, moest hem weer opbeuren. Beide hoofdrolspelers kwamen na de wedstrijd met een opvallende verklaring van het hele gebeuren.

De Duitse coach bleef minutenlang in de dug-out zitten en staarde radeloos en zelfs een tikkeltje emotioneel voor zich uit. Raphinha, één van Flicks toppers bij Barcelona, had net zijn eerste basisplaats gekregen na maandenlang blessureleed en kwam zijn coach zelf troosten na afloop van de gewonnen wedstrijd.

Opvallende verklaring

Niemand wist wat de Braziliaan zei tegen zijn coach. Gelukkig gaf hij achteraf toelichting over de situatie: “Het voelde voor de coach dat we meer hadden kunnen doen in deze wedstrijd. We kunnen beter presteren”, zei de buitenspelen na afloop van de wedstrijd. “Hij vindt dat we er als team niet het maximale uithalen en dat weten wij ook. We hebben drie punten gepakt, dat is goed, maar we moeten onze werkpunten aanpakken.”

Flick zelf ging wat later akkoord met de woorden van Raphinha: “Hij heeft me gegarandeerd dat ons spelniveau zal verbeteren. En dat dat in de komende wedstrijden al te zien zal zijn."

Instabiel Barcelona mist Frenkie de Jong

De Duitse trainer ging vervolgens verder met het laatste nieuws over de selectie: “Pedri is klaar om te starten. Ronald Araújo kan niet spelen en maakt een persoonlijk probleem door, respecteer dat alstublieft. Ter Stegen? Dit is niet het moment om daarover te praten. Hij is niet klaar om te spelen. We moeten afwachten en de volgende stappen zetten.”

De oefenmeester benadrukte vervolgens het gemis van onder meer Frenkie de Jong. “Dit seizoen hadden we veel blessures. We hebben nooit excuses gezocht. Maar we hebben meer minuten nodig met de basisopstelling, want vorig seizoen was het perfecte voorbeeld. We hadden Pedri, we hadden De Jong, we hadden de verdedigers die altijd hetzelfde waren. We hadden die consistentie die we dit jaar moeilijk kunnen bereiken”, voegde Flick toe.

Belangrijke wedstrijd tegen Atlético Madrid

Barcelona neemt het aankomende dinsdag om 21.00 uur op tegen Atlético Madrid. Een echte kraker, waarbij Atletico in goede vorm verkeert en Barcelona graag de koppositie wil behouden. Op dit moment staat de ploeg uit Madrid derde met een gat van drie punten op koploper Barcelona.

