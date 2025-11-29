Frenkie de Jong zou zaterdag volgens verschillende Spaanse media het duel tussen FC Barcelona en Deportivo Alavés aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege vermeende familieomstandigheden. De middenvelder zit niet bij de wedstrijdselectie.

Vorig weekend kwam De Jong ook al niet in actie bij de Catalanen tijdens de terugkeer in Camp Nou. Dat had te maken met een schorsing. Op bezoek bij Celta de Vigo - vlak voor de afgelopen interlandperiode - kreeg de Nederlander een rode kaart.

Op bezoek bij Chelsea in de Champions League (3-0) keerde De Jong terug in de basis bij Barça. De middenvelder leek dan ook een zekerheid voor oefenmeester Hansi Flick tijdens het duel tegen Deportivo Alavés van zaterdagmiddag, maar vlak voor de aftrap werd bekend dat hij niet bij de selectie zit. Marc Bernal (18) zal als vervanger starten op het middenveld naast Marc Casadó en Gerard Martín.

'Lastminute terugtrekking'

Het Spaanse medium Mundo Deportivo schrijft over een 'lastminute terugtrekking' van De Jong. De Nederlander is vanwege 'persoonlijke redenen' afwezig, schrijft het medium. Later schrijft het medium van 'familieomstandigheden'.

Onzekerheid

Eerder zaterdag leek er al onzekerheid te bestaan over de inzetbaarheid van De Jong. De middenvelder miste namelijk de bijeenkomst bij Barcelona van zaterdagochtend. Dat meldde het Spaanse medium Sport. Aangezien er niks gemeld was over blessures, ging men in Spanje ervan uit dat de Nederlander gewoon aan de aftrap zou verschijnen.

Iets langer dan een uur voor de aftrap van 16:15 maakte Barcelona de basiself bekend. Daar stond De Jong niet tussen. Ook tussen de wissels stond zijn naam niet, waaruit bleek dat hij definitief niet bij de selectie zit.

