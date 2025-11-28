De naam van Wesley Sneijder zou 'rondzingen' bij Ajax kijkend naar een functie bij de club. Dat vertelt Telegraaf-journalist Mike Verweij. Het zou gaan om een rol die vergelijkbaar is met die van John de Wolf bij aartsrivaal Feyenoord.

De naam van Sneijder zou al langer rondzingen binnen Ajax, maar bij de voetbalfans werd de link weer gelegd door een suggestie van Dick Advocaat. De bondscoach van Curaçao vertelde dat de Amsterdammers meer moeten kijken naar oud-spelers in rollen in de clubleiding. " Hij is een geweldige voetballer geweest. Hij kan het uitleggen, hij durft het ook uit te leggen. En hij wordt gewoon genegeerd. Dat begrijp ik niet. Dat zou een uitstekende man zijn. Hij kent ook alle spelers, hij kent alle trainers."

Sneijder reageerde vervolgens zelf bij Ziggo Sport op de suggestie van Advocaat. "Het zou een mooie combinatie zijn, maar wat er niet is… Er is niemand die mij gebeld heeft. Nu ga ik misschien iets te veel zeggen… Ik ken honderden trainers. Ik ken heel veel grote trainers.", zo vertelde Sneijder die ook door liet schemeren dat hij een aanbod van Ajax zeker niet direct af zou slaan.

'Soort John de Wolf-rol bij Ajax'

Valentijn Driessen gooit in de Kick off-podcast van de Telegraaf op dat Ajax toch in zee zou moeten gaan met Sneijder. Niet direct als technisch directeur, maar de journalist zou de oud-middenvelder en recordinternational altijd bij de club halen. In een rol van een adviseur die meeloopt met de technisch directeur lijkt Sneijder de perfecte kandidaat aldus Driessen.

Verweij onthult vervolgens dat Sneijder inderdaad in beeld is voor een functie bij de Amsterdamse club waar hij groot werd. " De naam van Wesley valt ook in een soort John de Wolf-rol bij Ajax. Misschien is hij wel de ideale assistent", zo vertelt de journalist. De Wolf is al langere tijd een van de assistenten van verschillende trainers bij Feyenoord. Bij Arne Slot, Brian Priske en Robin van Persie zat hij in de staf en hij is vaak ook woordvoerder van de staf richting de fans.

