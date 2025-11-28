Shane Kluivert, de jongste zoon van voetbalicoon Patrick Kluivert, heeft een mooie aanbieding gekregen bij zijn ploeg FC Barcelona. Hij speelt momenteel bij het tweede team van de Spaanse topclub en zijn toekomst lijkt rooskleurig.

Kluivert kwam al op 9-jarige leeftijd naar FC Barcelona, waar zijn vader van 1998 tot 2004 speelde. Hij doorliep er de jeugdopleiding en tekende op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract. Dit jaar debuteerde hij in het beloftenelftal van de Catalaanse club.

Het contract van de inmiddels 18-jarige Kluivert loopt komende zomer af, maar FC Barcelona ziet potentie in de getalenteerde buitenspeler. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano via X. Er zou een nieuwe overeenkomst van drie jaar zijn aangeboden aan Shane.

Oranje

Kluivert komt ook uit voor Oranje onder 19. Hij was eerder duidelijk over zijn keuze voor de nationale ploeg van Nederland, hoewel hij het grootste deel van zijn jeugd in Spanje doorbracht. "Dit is mijn land", aldus de aanvaller.

Hij sprak over zijn keuze met vrienden in Barcelona."Zij vragen me ook weleens of ik voor Spanje wil uitkomen, maar ik heb altijd gezegd dat mijn hart in Nederland ligt. Ik vind het superfijn om voor Nederland uit te komen."

Hij treedt bij Oranje in de voetsporen van zijn vader. Patrick Kluivert speelde 79 interlands voor het Nederlands elftal. Daarin scoorde de spits 40 keer. Ook de 26-jarige Justin Kluivert heeft het tot de nationale ploeg geschopt. Hij kwam onlangs nog in actie in de WK-kwalificatie en hoopt ook een plekje in de selectie voor het eindtoernooi te bemachtigen.

Het WK voetbal wordt volgend jaar gehouden in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Op vrijdag 5 december vindt de loting plaats voor het eindtoernooi.

