De strijdbijl is dan toch begraven tussen Barcelona en Marc-André ter Stegen. De Duitse topkeeper, die onlangs een rugoperatie onderging, weigerde aanvankelijk een medische verklaring voor La Liga te ondertekenen. Dit document is noodzakelijk voor de club om nieuwe spelers te registreren.

De club startte een disciplinaire procedure en ontnam Ter Stegen tijdelijk de aanvoerdersband. Een maatregelen die veel losmaakte, maar Barcelona was duidelijk net blij met de gang van zaken door de Duitse keeper. Zaterdagavond gaf de doelman zelf zijn visie op de situatie en sprak hij de hoop uit op een compromis.

Die kwam er dan ook. Enkele uren later publiceerden de Catalanen een officieel statement waarin ze bevestigden dat beide partijen tot een overeenkomst waren gekomen. "Barcelona meldt dat Marc-André ter Stegen toestemming heeft gegeven aan de medische staf van de club om de verplichte medische verklaring voor La Liga, met betrekking tot de chirurgische ingreep, te verwerken. De disciplinaire zaak wordt als afgesloten beschouwd en de aanvoerdersband van het eerste elftal wordt onmiddellijk teruggegeven aan de speler."

Zware blessure

Ter Stegen kampte afgelopen seizoen met een zware blessure, waarna Barcelona besloot een nieuwe keeper te zoeken. De club haalde Joan Garcia van Girona, die als eerste keeper zou gaan fungeren, tot ongenoegen van de Duitser. Ter Stegen weigerde te vertrekken en onthulde na de aankondiging van zijn operatie dat hij drie maanden out zou zijn.

Dit gooide nog meer roet in het eten voor Barça, want Ter Stegen weigerde een medisch protocol te ondertekenen dat garandeerde dat hij de komende vier maanden niet zou spelen. Hierdoor kon de club zijn blessure niet gebruiken om La Liga te verzoeken een deel van de nieuwe aanwinsten te registreren. Dat is nu dus wel gebeurd, waardoor de vrede getekend is en speler en club elkaar weer in de armen sluiten.

