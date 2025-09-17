FC Barcelona heeft een update gegeven over de blessure van Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong. Er is eindelijk duidelijkheid in aanloop naar het Champions League-duel met Newcastle United, ook over sterspeler Lamine Yamal.

Frenkie de Jong is terug in de selectie van FC Barcelona. Dat meldt zijn club op X. De 28-jarige middenvelder is na een lichte blessure weer fit genoeg om donderdag in de Champions League uit bij Newcastle United te kunnen spelen.

De Jong deed afgelopen zondag nog niet mee tijdens het competitieduel met Valencia. Hij liep eerder deze maand een blessure op in het thuisduel van het Nederlands elftal met Polen. De Oranje-international had last van een spier in zijn rechterbeen.

Lamine Yamal

Sterspeler Lamine Yamal is nog niet terug in de selectie. Ook hij keerde geblesseerd terug na de intelandperiode met Spanje. FC Barcelona-trainer Hansi Flick was kritisch op de manier waarop de Spaanse voetbalbond omging met de blessure van Yamal. De Duitser gaf aan dat de 18-jarige aanvaller vorige week bij de WK-kwalificatiewedstrijden pijnstillers kreeg en ondanks fysieke klachten moest voetballen.

De Europese voetbalbond UEFA en de internationale spelersvakbond FIFPRO waarschuwen dat de overvolle speelkalender een kantelpunt heeft bereikt. Topvoetballers spelen tegenwoordig meer dan 50 wedstrijden per seizoen en klagen steeds vaker steen en been over het overvolle schema.

Yamal kampt met rugklachten. De verwachting is dat de aanvaller de komende drie wedstrijden van FC Barcelona nog zal moeten missen. Na het Europese duel met Newcastle United volgen op zondag en donderdag competitieduels tegen Getafe en Oviedo.

