Topvoetballers spelen tegenwoordig meer dan 50 wedstrijden per seizoen en klagen steeds vaker steen en been over het overvolle schema. Trainers zien hun sterren door blessures vaker uitvallen en gedoe rond Barcelona-ster Lamine Yamal dwingt de UEFA nu tot een officiële reactie.

De Europese voetbalbond UEFA en de internationale spelersvakbond FIFPRO waarschuwen dat de overvolle speelkalender een kantelpunt heeft bereikt. Voorzitters Aleksander Ceferin (UEFA) en David Terrier (FIFPRO) doen dat maandag in een gezamenlijke verklaring, die volgt op kritiek van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain op de voetbalbonden van Spanje en Frankrijk.

Lamine Yamal

FC Barcelona-trainer Hansi Flick was kritisch op de manier waarop de Spaanse voetbalbond omging met de liesblessure van Barcelona-speler Lamine Yamal. De Duitser gaf aan dat de 18-jarige aanvaller vorige week bij de WK-kwalificatiewedstrijden pijnstillers kreeg en ondanks fysieke klachten moest voetballen. Paris Saint-Germain beschuldigde de Franse bond ervan aanbevelingen over blessurerisico's van Ousmane Dembélé en Désiré Doué te negeren.

'Belangrijker dan ooit'

"De wedstrijden van de nationale elftallen blijven een pijler van de Europese identiteit en eenheid. Nu er steeds meer wordt geëist van spelers, is het belangrijker dan ooit om samen te werken, met nationale bonden, competities, clubs en spelers. We moeten evenwichtige oplossingen vinden voor de toekomst van de sport", aldus Ceferin.

'Omslagpunt bereikt'

Terrier zegt dat er een collectieve verantwoordelijkheid is om actie te ondernemen. "We erkennen allemaal dat de kalender een omslagpunt heeft bereikt", zei hij. "In Europa hebben we het geluk dat we de middelen en partners hebben, waaronder clubs, competities en nationale bonden, om protocollen te ontwikkelen die het welzijn van spelers beschermen en ervoor zorgen dat interlandvoetbal en clubvoetbal blijven inspireren, verenigen en groeien."

