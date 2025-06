FC Barcelona nu al in de problemen voor nieuwe Champions League: puntenaftrek dreigt

Topclub FC Barcelona is door de UEFA op de vingers getikt vanwege het opnieuw overtreden van de Financial Fair Play-regels. De Spaanse kampioen, die vaker in de fout is gegaan, riskeert nu puntenaftrek in de Champions League van komend seizoen én een beperking van de selectiegrootte.

The Times meldt dat Barcelona in oktober 2024 een rechtszaak bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) verloor over een boete van 500.000 euro, opgelegd door de UEFA vanwege het onjuist rapporteren van financiële winsten. "Het CAS noemde de sanctie destijds mild, maar waarschuwde de club dat een tweede overtreding zou leiden tot zwaardere straffen", aldus de Britse krant.

Minder dan 25 spelers

In de uitspraak van het CAS staat: "De CFCB (Club Financial Control Body) benadrukt dat een soortgelijke overtreding door de club tijdens het monitoringsproces voor het seizoen 2023-2024 als recidive zal worden beschouwd en dat er een strengere disciplinaire maatregel tegen FC Barcelona zal worden overwogen."

Omdat het de tweede keer is dat Barcelona de financiële regels overtreedt, zal de UEFA binnenkort officieel bekendmaken welke clubs de Financial Fair Play-regels niet hebben nageleefd. Barcelona hangt puntenaftrek boven het hoofd bij de start van de groepsfase van de Champions League. Ook dreigt een beperking van het aantal te registreren spelers, dat momenteel op 25 staat.

Andere clubs

Dezelfde bron in Engeland onthult dat ook Chelsea en Aston Villa sancties tegemoet kunnen zien. In hun geval zou het echter gaan om een lichtere straf, omdat het hun eerste overtreding betreft.

Verkoop van tv-rechten

Barcelona heeft geprobeerd met "onconventionele" maatregelen de dans te ontspringen bij de UEFA. In 2022 verkocht de Catalaanse club 10% van de tv-rechten voor de komende 25 jaar voor 267 miljoen euro. Die inkomsten probeerde men te boeken als "overige bedrijfsinkomsten", die zouden meetellen voor de Financial Fair Play (FFP)-berekening.

Nog een overtreding

De UEFA wees dit echter af. In juli van datzelfde jaar verkocht Barcelona nog eens 15% van de tv-rechten voor 400 miljoen euro. De uitspraak van het CAS betekent echter dat ook deze manoeuvre niet als bedrijfsinkomsten kan worden geclassificeerd. Het bewijst dat Barcelona de door de UEFA vastgestelde verlieslimieten heeft overschreden.

Smaakmaker

FC Barcelona was smaakmaker in het afgelopen Champions League-seizoen. In de halve finale tegen Inter werd het twee keer 3-3, waarna de Italiaanse topploeg in de verlenging de finale haalde. Daarin was PSG de betere (5-0).