Lamine Yamal (17) tekent nieuwe megadeal bij FC Barcelona tot volgende decennium

Lamine Yamal heeft een nieuw contract getekend bij FC Barcelona. Het zeventienjarige supertalent is nu tot medio 2031 verbonden aan de Spaanse kampioen.

Yamal tekende zijn vorige 'babycontract' bij Barcelona in oktober 2023. Destijds zou hij zo'n 1,7 miljoen euro per seizoen opstrijken. Dat bedrag wordt nu naar verluidt verhoogd naar negen miljoen, weten Spaanse journalisten. Daarbij behoort de buitenspeler nog steeds niet tot de topverdieners van Barça, maar dat eiste hij zelf ook niet.

Wel zou Yamal een speciale Ballon d'Or-bonus in zijn contract hebben. Speler en club hebben er vertrouwen in dat de negentienvoudig international van Spanje ergens in de komende zes jaar de prijs voor beste voetballer ter wereld wordt.

Topseizoen FC Barcelona

Yamal beleefde een topseizoen bij Barcelona. De ploeg van Hansi Flick werd landskampioen en de sensatie was goed voor negen goals en vijftien assists in La Liga. In de Champions League voegde Yamal daar nog eens vijf goals en vier assists aan toe. Inter bleek in de halve finale van het Europese toptoernooi te sterk voor Barça. De Italianen spelen de finale op zaterdag 31 mei tegen Paris Saint-Germain.

Barcelona - met Frenkie de Jong als sterkhouder - won ook de Spaanse beker.

Raphinha

Eerder werd het contract van Raphinha al verlengd. De andere buitenspeler van de Catalanen is aan een nóg beter seizoen bezig qua statistieken. De 28-jarige Braziliaan was goed voor achttien goals en elf assists in de nationale competitie, mét ook nog eens dertien doelpunten en negen assists in de Champions League.

