'Toekomst Frenkie de Jong bij FC Barcelona hangt aan zijden draadje'

Frenkie de Jong draaide een ijzersterk seizoen bij FC Barcelona en hielp de club aan de Spaanse dubbel. Toch is zijn toekomst in Camp Nou allesbehalve zeker. Achter de schermen speelt er meer dan voor de buitenwacht zichtbaar is, waardoor er een vertrek niet uitgesloten is.

Volgens het Spaanse medium Relevo is Barcelona in gesprek met De Jong over een nieuw contract, maar verlopen die onderhandelingen stroef. De huidige verbintenis van de Nederlander loopt nog tot medio 2026, maar Barça wil verlengen om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij vertrekt.

Contractonderhandelingen verlopen moeizaam

De club ziet ook een kans om het contract van De Jong, dat nog onder voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu werd getekend, te 'repareren'. In oktober 2020 verlengde hij zijn contract tijdens de coronapandemie, op verzoek van het toenmalige bestuur. Vanwege zijn hoge salaris was dat vooral bedoeld om de club financieel wat lucht te geven. Sindsdien is de relatie tussen speler en club op dat vlak nooit meer helemaal hersteld.

Een nieuwe verlenging zou gepaard moeten gaan met een flinke salarisverlaging. Dat lijkt voor De Jong een lastig punt, zeker gezien zijn waarde op het veld. Hij speelde dit seizoen 45 wedstrijden en was belangrijk in het binnenhalen van de Spaanse dubbel. Barcelona sluit een verkoop niet uit als er een aantrekkelijk bod binnenkomt, waardoor De Jong zijn toekomst de komende transferzomer zomaar een onverwachte wending kan krijgen.

Vertrekken of inleveren: Frenkie de Jong moet kiezen

Dat zou geen verrassing zijn. Twee jaar geleden stond De Jong al dicht bij een vertrek naar Manchester United, toen Barça hem vanwege financiële motieven wilde verkopen. De middenvelder hield toen zelf de boot af, omdat hij koste wat het kost in Barcelona wilde slagen. Inmiddels is zijn sportieve situatie beter, maar aan de onderhandelingstafel blijft het moeizaam.

De Jong voelt zich goed bij de club en staat ook bij trainer Hansi Flick hoog in het vaandel. De nieuwe coach ziet hem als een sleutelspeler op het middenveld. Toch is de boodschap vanuit de clubleiding duidelijk: als De Jong wil blijven, zal hij flink moeten inleveren op zijn salaris. Terwijl de verlenging van Raphinha al rond is en de plannen met Lamine Yamal soepel verlopen, blijven de gesprekken met De Jong stroef. Zolang er geen akkoord ligt, blijft de deur naar een vertrek op een kier staan.

