FC Barcelona-ster legt toekomst van carrière in de handen van zijn vrouw: 'Het is zo'n vreemde situatie'

FC Barcelona raakt mogelijk een belangrijke kracht kwijt na dit seizoen. Keeper Wojciech Sczcesny weet nog niet of hij volgend seizoen bij de club blijft. De Pool heeft onthuld dat hij dat besluit overlaat aan zijn vrouw.

Szczesny heeft een contractverlenging van twee jaar aangeboden gekregen bij Barcelona, maar hij twijfelt nog over een toekomst bij de club. "Ik wil het beste voor mijn familie", aldus de doelman tegen Canal Plus.

Hij legt het besluit dan ook in de handen van zijn vrouw. "Dat ben ik haar verschuldigd", zegt de 35-jarige over zijn vrouw Marina met wie hij in 2016 trouwde. De Oekraïense popzangeres heeft vaker de touwtjes in handen als het om belangrijke beslissingen in hun leven gaat, geeft Szczesny toe.

Geen schaamte

"Vooral als het gaat om het gezinsleven en ons huis. Daar schaam ik me niet voor", aldus de keeper. "Voetbalgerelateerde beslissingen neem ik meestal zelf, maar dit is zo'n vreemde situatie. We waren er eigenlijk van overtuigd dat ik hier één jaar zou spelen en onze droom zouden waarmaken en daarna wee zouden gaan golfen."

De doelman keerde namelijk terug uit zijn voetbalseizoen door de kans bij FC Barcelona. Hij vervulde afgelopen seizoen een cruciale rol voor het team van Hansi Flick. Hij verving Marc-Andre ter Stegen onder de lat, die te maken had met een ernstige knieblessure.

Inmiddels is Ter Stegen weer inzetbaar, maar Szczesny kreeg zondag in El Clasico tegen Real Madrid toch weer de voorkeur boven de Duitser. Barcelona won met 4-3 en is daardoor hard op weg naar de landstitel.

"Ik zal de komende weken een besluit nemen", vervolgt Szczesny. "Er zijn ook veel logistieke aspecten. Zoals de kinderen die van school moeten wisselen bij een verhuizing."Het stel heeft een zoon en een dochter: Liam en Noelia.

