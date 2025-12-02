Ballon d'Or-winnares Aitana Bonmati heeft dinsdag een openhartig bericht gedeeld. De middenvelder van FC Barcelona raakte ernstig geblesseerd en moest onder het mes. Het herstel zal veel tijd kosten. "Dit is de andere kant van sport."

De Spaanse raakte geblesseerd op een training met het nationale elftal voor de Nations League-wedstrijd met Duitsland dinsdagavond. Daar kan Bonmati dus niet in actie komen. Ze zal wel vijf maanden moeten revalideren van een breuk in haar kuitbeen.

Bonmati deelde dinsdag een foto vanuit het ziekenhuisbed op Instagram. "Dit is de andere kant van sport", schreef de 27-jarige erbij. "Vandaag moet ik beginnen aan een nieuwe uitdaging buiten het veld: bijkomen van de breuk die ik zondag opgelopen heb."

'Op de rem trappen'

De operatie is goed verlopen en nu is het tijd voor de revalidatie. Dat zal zwaar worden voor de voetbalster, die onthult dat ze al niet zo lekker in haar vel zat. "Topvoetbal brengt je in alle opzichten tot het uiterste en er zijn factoren die me er momenteel van weerhouden om van dag tot dag te genieten."

"Eerlijk gezegd voelde het alsof het al tijd was om op de rem te trappen", legt ze uit. Maar haar fysiek heeft haar nu dus al tot een halt geroepen. "Ik heb er echt over nagedacht maar deed het niet. En het leven stopte gewoon." Ze noemt het een wijze les en hoopt dan ook te leren van de periode die ze tegemoet gaat.

Tot slot bedankt ze de artsen en medische staf die haar hebben geholpen. "Ik kom terug", belooft ze aan haar volgers.

Ballon d'Or

Bonmati werd in september voor de derde keer op rij uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld tijdens de uitreiking van de Ballon d'Or in Parijs. Ze werd afgelopen jaar landskampioen met de ploeg en bereikte de finale van de Champions League. Bovendien stond ze met het nationale elftal van Spanje in de EK-finale.

Hersenvliesontsteking

Vlak voor die eindstrijd werd Bonmati ook al opgenomen in het ziekenhuis. Ze leed aan virale meningitis, oftewel een hersenvliesontsteking. Gelukkig was ze op tijd hersteld voor de EK-finale met Engeland. Het werd 1-1 en de ploeg van Sarina Wiegman won de titel na penalty's.