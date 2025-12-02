Nederland is uitstekend begonnen aan het WK handbal in eigen land en moet dat dinsdag bekronen met een nieuwe zege tegen Oostenrijk. Voor Estavana Polman en Angela Malestein wordt het een extra bijzonder treffen, want bij de Oostenrijkers is een oude bekende werkzaam. En het Nederlandse handbalduo weet hoe het is om haar op het verkeerde been te zetten.

Oostenrijk wordt namelijk getraind door Monique Tijsterman. Zij is nu de bondscoach van het Alpenland, maar was dat enkele jaren geleden voor Nederland. En dat niet alleen, want jaren geleden trainde ze Nederlandse dames bij de Handbalacademie.

Polman en Malestein halen wat uit

Daar waren Estavana Polman en Angela Malestein er twee van. De twee routiniers van de Nederlandse handbalsters waren talentvol, maar volgens Tijsterman ook een beetje ondeugend. Dat biecht ze op in De Telegraaf. "De laatste tijd hoor ik steeds meer wat Es en Ans samen uitspookten zondag dat ik het wist. Daar moet ik zo om lachen, ik dacht de touwtjes stevig in handen te hebben, maar die wisten blijkbaar dus toch van alles uit te halen."

De ervaren coach klapt echter niet volledig uit de school. "Voorbeelden? Haha, die hou ik lekker voor mezelf." Nog altijd spreekt ze de twee tophandbalsters geregeld, ook toen duidelijk was dat beide landen elkaar zouden treffen. "Ik gun die meiden de wereld. Met sommigen heb ik af en toe nog contact. Es en Ans gaven me vorige week nog een restauranttip."

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Uitstekende start van WK

Nederland is voortvarend begonnen aan het WK. In de zogeheten voorrondes werden Argentinië en Egypte al verslagen. Dat lukte Oostenrijk overigens ook. Het duel gaat dus om de groepswinst, want beide landen zijn al zeker van de volgende poulefase. Als Nederland daar een eerste of tweede plaats haalt, halen 'we' de knock-outfase.

Het duel tussen Nederland en Oostenrijk in Ahoy Rotterdam begint dinsdagavond om 20.30 uur. Een weerzien dus tussen Polman, Malestein en de Oostenrijkse bondscoach Tijsterman. Voor een keer zijn ze nu dus rivalen.

Bekijk Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?