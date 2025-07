Aitana Bonmati liet de voetbalwereld vorige maand flink schrikken toen ze plots werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze leed aan virale meningitis. Gelukkig is ze in aanloop naar de EK-finale tegen Engeland weer topfit.

De Spaanse keek drie weken geleden het vriendschappelijke duel van het nationale team tegen Japan nog vanuit het ziekenhuis. Ze werd daar tot grote schrik van haar ploeggenoten opgenomen met miningitis, oftewel een hersenvliesontsteking.

De 27-jarige middenvelder van FC Barcelona miste daardoor de uitzwaaiwedstrijd voor het EK tege Japan (3-1) en het was maar de vraag of ze zou kunnen spelen op het eindtoernooi. Bij een hersenvliesontsteking horen vaak ernstige nekklachten, hoofdpijn en misselijkheid. Gelukkig herstelde Bonmati goed.

Vertrouwen

Ze was dan ook meteen erg belangrijk voor Spanje op het EK en stelde eigenhandig de finale veilig met een goal tegen Duitsland in minuut 113. Het was het enige en dus winnende doelpunt in de halve eindstrijd. Na afloop van het duel sprak ze over haar terugkeer na de ziekenhuisopname. "Ik had vertrouwen in mijn mentale en fysieke situatie", ze zei. "Ik wilde deze wedstrijd mijn beste niveau laten zien."

Spanje neemt het in de finale op tegen het Engeland van Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Zij won in 2017 het EK met Nederland. Twee jaar later schopte ze het ook tot de finale van het WK, maar toen bleek Team USA te sterk voor de Oranje Leeuwinnen. Vervolgens won de 55-jarige bondscoach het EK met Engeland in 2022, om een jaar later ook de finale van het WK te verliezen. Nu maakt zij zich dus op voor haar vijfde eindstrijd.

Engeland en Spanje staan komende zondag om 18.00 uur tegenover elkaar in het St. Jakob-Park in Zwitserland. Dat stadion is normaal gesproken de thuisbasis van FC Basel.