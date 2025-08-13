FC Barcelona en creatieve boekhouding gaan hand in hand. De Spaanse topclub kampt met financiële problemen, maar verzint iedere keer een manier om aankopen in te schrijven. Ook nu heeft Barça weer wat uit de hoge hoed getoverd.

Aankopen Joan Garcia en Marcus Rashford en Wojciech Szczęsny en Gerard Martín leven in onzekerheid of ze de seizoensstart in La Liga wel kunnen halen. Dat viertal is nog niet ingeschreven vanwege een gapend gat in de begroting. Maar daarvoor lijkt een oplossing voor handen.

Bestuur Barcelona bedenkt nieuwe constructie

Het bestuur van FC Barcelona heeft unaniem ingestemd met het storten van een bankgarantie van zeven miljoen euro bij La Liga. Dit meldden Catalaanse media. De garantie is nodig om de nog niet-geregistreerde spelers in te kunnen schrijven. De zeven miljoen euro dekt een tekort in de boekhouding van FC Barcelona over het afgelopen seizoen.

De noodzaak voor de garantie ontstond doordat de verwachte inkomsten van de verkoop van VIP-plaatsen in het vernieuwde Camp Nou en de sponsorovereenkomst met DR Congo nog niet zijn goedgekeurd. Als La Liga de garantie van de Spaanse kampioen accepteert, kunnen tenminste vier spelers worden geregistreerd. Naast het eerder genoemde viertal zijn ook Rooney Bardghji, Marc Bernal en Héctor Fort nog niet ingeschreven, maar zij kunnen indien nodig formeel worden toegevoegd aan het tweede elftal.

Nood is hoog

De registratie van keepers Garcia en Szczęsny is het meest urgent. Barça speelt zondag de eerste La Liga-wedstrijd van het nieuwe seizoen uit tegen Mallorca. Momenteel is Iñaki Peña de enige beschikbare doelman voor die wedstrijd. Hij speelde geen minuut tijdens de voorbereiding van de Catalanen.

Creatieve oplossingen

FC Barcelona heeft de afgelopen jaren flink moeten puzzelen om spelers in te schrijven bij La Liga. Door de strenge financiële regels moest de club creatief worden, zeker omdat de club zwaar in de min stond. Dat doen ze met lange contracten, tijdelijke registraties en verkoop van tv-rechten. Soms springt het bestuur zelf bij met geld of schakelt Barça de rechter in.

