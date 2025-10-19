FC Barcelona stelt alles in het werk om mét trainer Hansi Flick naar aartsrivaal Real Madrid af te mogen reizen volgend weekend. De Duitse coach van de Catalaanse club kreeg in de nipt gewonnen thuiswedstrijd tegen Girona (2-1) twee keer geel en is normaal gesproken geschorst voor El Clasico. Maar niet als het aan Barça zelf ligt.

Flick kreeg twee gele kaarten en werd in de blessuretijd van de wedstrijd Barcelona - Girona (2-1) door scheidsrechter Gil Manzano naar de tribune gestuurd. Normaal gesproken is de Duitser na deze uitsluiting geschorst voor El Clásico, gepland op 26 oktober in Madrid. Maar Barcelona heeft besloten om minstens één van de twee gele kaarten die coach Hansi Flick in de eerste minuut van de blessuretijd kreeg, aan te vechten.

Gebaren

Het dagblad Marca onthulde wat 'scheidsrechter' Gil Manzano in zijn rapport schreef na afloop van de wedstrijd. "De scheidsrechter schreef dat Hansi Flick de eerste gele kaart kreeg omdat hij bij één van zijn beslissingen applaudisseerde als teken van protest. 'Nadat hij was gewaarschuwd, maakte hij een gebaar van afkeuring', schreef Manzano. Dit leidde tot de tweede gele kaart en, als gevolg daarvan, tot de uitsluiting van de coach", meldt Marca.

Nog veel meer ongepasts

Opvallend genoeg vermeldde de scheidsrechter in het wedstrijdverslag niet dat Hansi Flick na zijn uitsluiting niet naar de tribune ging, maar in de tunnel bleef, wat opnieuw een overtreding van de regels was. Ook niet dat hij de goal van Araujo vierde met ongepaste gebaren. De coach legde echter uit dat dit gebaar niet tegen iemand gericht was en slechts een vorm van viering was, voortkomend uit de spanning.

'Ik weet niet waarom'

"Frenkie de Jong was er, voor hem applaudisseerde ik. Mijn reactie was niet gericht aan de scheidsrechter. En ik weet niet waarom hij mij de tweede gaf. De viering was niet tegen iemand, maar ging over hoe we wonnen. Ik was blij. Ik doe en zal niets tegen iemand doen. Ik applaudisseerde zodat de spelers zouden reageren", legde Flick uit.

Op 'Montjuic' opende Pedri de score in de 13e minuut en alles leek volgens plan te verlopen. Maar 7 minuten later herstelde de Belg Axel Witsel de gelijke stand, 1-1, en deze score bleef staan tot de derde minuut van de blessuretijd, toen Frenkie de Jong Ronald Araujo bediende voor de 2-1.