Frenkie de Jong is op een zenuwslopende middag in Barcelona goud waard gebleken voor zijn ploeg FC Barcelona. De middenvelder verlengde eerder deze week zijn contract en na zijn heldenrol in het duel met Girona zullen ze daar bij de club nóg blijer mee zijn.

Het ging deze week heel veel over De Jong bij FC Barcelona. De Oranje-international speelt al sinds 2019 bij de Catalanen en verlengde enkele dagen geleden eindelijk zijn contract in Barcelona. Daarmee komt er een eind na maandenlange onzekerheid, al gaf De Jong de voorbije periode wel aan dat hij het liefst gewoon bij de club blijft waar hij zich zo thuis voelt.

Veel blessures

Met een succesvolle interlandperiode met Oranje achter de rug en een nieuwe verbintenis op zak begon de Nederlander ook gewoon in de basis bij Barça, dat het opnam tegen het dit seizoen teleurstellende Girona van onder meer Daley Blind. De Catalanen misten onder meer Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres en Marc-André Ter Stegen, maar kwamen al vroeg op voorsprong dankzij Pedri.

Oudgediende maakt wereldgoal

Niets aan de hand dus, zou je denken. Maar de bezoekers maakten niet veel later op prachtige wijze een gelijkmaker. Het was oudgediende Axel Witsel die met een omhaal doel trof: 1-1. Omdat onder meer Lamine Yamal zijn dag niet had en een doelpunt van Pau Cubarsi vanwege een overtreding werd afgekeurd, bleef het daar lange tijd bij. Tot de derde minuut van de blessuretijd.

Op aangeven van De Jong gleed Ronald Araújo de enorm belangrijke winnende treffer binnen. Het zorgde voor een ontlading bij onder meer trainer Hansi Flick, die kort daarvoor rood had gekregen, en de al vroeg gewisselde Yamal. Daardoor greep Barça alsnog de volle buit.

Ontsnapping kan goud waard zijn

De nipt gewonnen wedstrijd is geweldig nieuws voor Barcelona. Real Madrid heeft nu namelijk één punt minder en is koploper af van La Liga. De aartsrivalen uit de hoofdstad hebben wel een duel minder gespeeld. Het is daarmee een teleurstellend einde van een tot deze zaterdag mooie week voor De Jong, die dinsdag weer in actie mag komen. Dan speelt Barça thuis in de Champoins League tegen Olympiakos. Volgende week zondag wacht de kraker met Real Madrid in de competitie.

Alles over La Liga

