FC Den Bosch bereikt halve finale play-offs promotie, verliezende trainer heeft het over 'de politie'

FC Den Bosch staat in de halve finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Dat is het gevolg van de eindzege in het tweeluik tegen SC Cambuur.

De ploeg van coach Ulrich Landvreugd kwam nauwelijks aan aanvallen toe in het uitduel met SC Cambuur, maar een treffer van Sheddy Barglan in de verlenging volstond voor een gelijkspel (1-1)

FC Den Bosch had het thuisduel met Cambuur met 1-0 gewonnen. Telstar of ADO Den Haag wordt de tegenstander van de Brabanders in de halve finale van de play-offs

Cambuur was veel sterker dan Den Bosch. Maar Mark Diemers schoot op de paal en lat. De aanvoerder van de thuisploeg maakte in de 61e minuut ook de openingstreffer. Den Bosch werd nauwelijks gevaarlijk en beperkte zich vooral tot verdedigen.

Onder aanvoering van de uitblinkende doelman Pepijn van de Merbel knokten de bezoekers zich toch naar een verlenging. Cambuur bleef de gevaarlijkste ploeg, maar de bezoekers benutten hun eerste echte kans van de wedstrijd. Barglan scoorde, op aangeven van Byron Burgering.

Trainer Henk de Jong, van Cambuur, zei tegen ESPN: "Geen excuses. Ik heb genoten van de prachige avond. Als je één keer scoort uit 48 kansen, dan heb je te weinig gescoord en dan ga je er terecht uit. Terwijl zij zeggen: 'De politie komt straks. Want we hebben alles bij elkaar gestolen.' Maar het is wat het is."

Cambuur-speler Michael de Leeuw (38) speelde zijn laatste profduel. De in Gouda geboren aanvallende middenvelder annex aanvaller speelde eerder voor onder meer FC Groningen, Chicago FGire, FC Emmen, FC Groningen en Willem II. "Ik begon op de bank", vertelde hij. "Ik hoopte nog: oké trainer, gooi me er nog in. Ik hield er rekening mee dat hij me voor de penalty's zou bewaren. Maar dan valt die bal binnen moet je gelijk binnen de lijnen. Ik had nog wel een momentje, misschien moet ik daar meer geluk gaan zoeken en voor mijn kans gaan."