FC Emmen heeft nog alles om voor te spelen na late penalty tegen NAC Breda

NAC Breda leek een nieuwe stap te zetten richting de finale van de play-offs, maar in de slotfase eindigde het thuisduel tegen FC Emmen toch nog gelijk. De return staat zaterdag 25 mei op het programma.

Goed was het niet, de wedstrijd tussen NAC en Emmen. Het spel was stroef, aan beide ploegen was te zien dat er al een lang seizoen achter de rug is. Dat het zulk verschrikkelijk regenachtig weer was, hielp absoluut niet mee aan de kwaliteit van het spel. Het veld in het Rat Verlegh Stadion in Breda werd zichtbaar minder naarmate de wedstrijd vorderde.

De Noorse spits Sigurd Haugen zorgde in de eerste helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Met wat moeite en de nodige geluk werkte hij in de 38e minuut de 1-0 binnen.

Nagenoeg geen kansen voor FC Emmen

Daarna moest FC Emmen komen, maar het kwam nagenoeg niet tot kansen. Ook de nodige wissels konden niks forceren. Na 75 minuten hadden de bezoekers drie keer gewisseld, maar had het ook slechts één schot op doel.

NAC kreeg hier en daar wel wat kansen en dat zonder te wisselen. Trainer Jean-Paul van Gastel zag zijn spelers wél op doel schieten (vijf keer, een kwartier voor tijd) en hield daarom vast aan dezelfde spelers.

Tóch de 1-1

Maar toch viel de gelijkmaker. NAC-verdediger Cuco Martina maakte hands in de zestienmeter, waarna Vicente Besuijen mocht aanleggen voor een penalty: 1-1. Een ideale stand voor FC Emmen, dat de volgende wedstrijd thuis speelt. Even later leek FC Emmen nóg een keer te scoren, maar de NAC-keeper kon de bal net op tijd van de lijn halen.

Halve finale van de play-offs

NAC en FC Emmen eindigden vlak onder elkaar in de Keuken Kampioen Divisie: 7e (Emmen) en 8e (NAC). NAC won in de kwartfinale van de play-offs overtuigend van Roda JC (5-0 en 3-1), terwijl de ploeg uit Kerkrade derde eindigde in de KKD. FC Emmen won nipt van FC Dordrecht, de nummer vier in de eerste divisie, over twee wedstrijden.

In de andere halve finale staan ADO Den Haag en Excelsior tegenover elkaar. Excelsior stroomde als Eredivisie-club in deze ronde van de play-offs in, ADO won al nét aan een tweeluik tegen De Graafschap.