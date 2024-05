Eredivisieclubs in de play-offs voor promotie en degradatie: al jarenlang een garantie voor de Keuken Kampioen Divisie

Voor de fans van de nummer zestien van de Eredivisie wordt het weer een paar weken bibberen en beven. De play-offs voor promotie/degradatie staan voor de deur en wie de laatste jaren bekijkt, weet dat het lang geleden is dat een Eredivisieclub zich wist te handhaven.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Eredivisieclubs hebben het de laatste jaren loodzwaar in de play-offs. Het lukte de afgelopen seizoenen geen enkele nummer zestien (of voorheen ook zeventien) om zich te handhaven op het hoogste niveau.

Sinds de zomer van 2018 waren de play-offs geen ontsnappingsroute, maar een uitgesteld doodsvonnis. Sparta Rotterdam, Roda JC, De Graafschap, Excelsior, Heracles Almelo en (twee keer) FC Emmen zagen hun avontuur in het Eredivisie-toetje eindigen in degradatie.

De laatste keer dat een Eredivisieclub zich wel staande wist te houden? Roda JC in het seizoen 2016/2017. Zij zijn samen met Willem II, dat het een jaar eerder ook nipt haalde, de enige ploegen in de afgelopen tien jaar die niet degradeerden via de play-offs.

Vroeger was alles anders

De huidige opzet bestaat sinds het seizoen 2005/2006, met de kanttekening dat sinds het 20/21 er twee Eredivisieploegen rechtstreeks degraderen en er maar eentje naar de play-offs gaat. Daarvoor waren het dus twee Eredivisieclubs die zich via de play-offs konden redden en degradeerde alleen de nummer achttien rechtstreeks.

In die tijd lukte het ook veel ploegen om via de play-offs nog een jaartje Eredivisie veilig te stellen. In de eerste acht seizoenen van deze play-offs handhaafden maar liefst tien Eredivisieclubs zich. Slechts zes Eredivisieploegen degradeerden.

Check hieronder de laatste tien seizoenen, met opvallend weinig Eredivisieclubs die zich handhaven. Vanaf het seizoen 20/21 komt er maar één Eredivisieploeg uit in de play-offs, daarvoor waren het er twee.

Seizoen Clubs die promoveren Clubs die handhaven Clubs die degraderen 22/23 Almere City FC - FC Emmen 21/22 Excelsior - Heracles Almelo 20/21 NEC - FC Emmen 19/20 Geen (coronajaar) Geen (coronajaar) Geen (coronajaar) 18.19 RKC Waalwijk / Sparta Rotterdam - Excelsior / De Graafschap 17/18 FC Emmen / De Graafschap - Roda JC / Sparta Rotterdam 16/17 NAC Breda Roda JC NEC 15/16 Go Ahead Eagles Willem II De Graafschap 14/15 Roda JC / De Graafschap - NAC Breda / Go Ahead Eagles 13/14 FC Dordrecht / Excelsior - NEC / RKC Waalwijk

Snel aan de bak

De nummer zestien van de Eredivisie kan niet te lang treuren zondag, want een paar dagen later wacht ADO Den Haag. Die club rekende met moeite af met De Graafschap in de eerste ronde en kan de volgende club zijn die een Eredivisieploeg naar de KKD schiet. De duels worden op 22 en 25 mei gespeeld. Een eventuele finale over twee wedstrijden vindt plaats op 28 mei en 2 juni, als de Eredivisieclub het haalt.