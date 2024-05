FC Groningen gaat helemaal los na promotie naar Eredivisie, ook groot feest in Tilburg na titel Willem II

Het zal nog lang onrustig blijven in Groningen en Tilburg. FC Groningen pakte door een overwinning op Roda JC het laatste directe promotieticket naar de Eredivisie en Willem II wist in Brabant de titel veilig te stellen. Het leverde bij beide ploegen prachtige beelden op.

In Tilburg werd de wedstrijd niet eens afgemaakt, want meteen na de 3-2 tegen Telstar stormden honderden fans het veld op. De scheidsrechter besloot om de blessuretijd niet helemaal af te maken, waardoor het titelfeest kon beginnen. Spelers werden op de schouders genomen, trainer Peter Maes liep in een polonaise het veld op en uiteindelijk ontplofte het stadion nog één keer toen de schaal werd uitgereikt.

Willem II wist vorige week al dat het naar de Eredivisie zou gaan, maar was nog niet zeker van de titel. Die kwam er uiteindelijk dankzij een nipte zegen, waardoor het voor de tweede keer in korte tijd een groot feest kan bouwen.

Ook enorm feest in Groningen

Het feest bij FC Groningen was minimaal net zo groot. De ploeg won met 2-0 van Roda, de concurrent, en dwong zo directe promotie naar de Eredivisie af. Ook daar stormden na afloop duizenden supporters het veld op om hun helden op de schouders te nemen.

Bij Groningen was er ook nog een bijzondere rol voor Arjen Robben. De oud-topaanvaller mocht de prijs die hoort bij promotie naar de Eredivisie uitreiken aan de spelersgroep en vond dat 'een hele eer'.

Geniet hieronder van meer beelden na de wedstrijden in Groningen en Tilburg

GEKTE IN GRONINGEN 🤯 pic.twitter.com/yQioFeKKQ9 — ESPN NL (@ESPNnl) May 10, 2024