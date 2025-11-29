FC groningen neemt het zondag in de Johan Cruijff Arena op tegen Ajax. De Amsterdammers kunnen in al hun ellende wel een positief resultaat gebruiken en zelfs Groningen-icoon Hans Nijland zou hen dat gunnen. "Ik zou niets anders wensen..."

Nijland was 23 jaar lang algemeen directeur van FC Groningen. Zondag zit hij op de tribune als 'zijn' club tegen Ajax speelt. "Daar hoef ik niet heel ingewikkeld over te doen, ik ben natuurlijk een FC Groningen-man, maar ik kan niet ontkennen dat mijn tweede club eigenlijk Ajax is", zegt hij tegen Sportnieuws.nl over zijn voorkeur in het duel.

'Dat vind ik ongelofelijk triest'

Hij werd fan van Ajax in de gouden jaren, met onder andere Johan Cruijff. "Daarnaast heb ik een geweldige verstandhouding gehad met Marc Overmars en Edwin van der Sar", legt hij uit. Hij leeft dan ook erg mee met de club, dat in zwaar weer verkeert. De ploeg van interim-trainer Fred Grim werd na de nederlaag tegen Benfica officieel de slechtst presterende Nederlandse ploeg in de Champions League ooit. In de VriendenLoterij Eredivisie staan de Amsterdammers op plek zes, één plek boven FC Groningen.

"Wat er nu gebeurt bij Ajax vind ik ongelofelijk triest", aldus Nijland. "Daar baal ik eigenlijk enorm van. Ik zou niets anders wensen dan dat ze daar de zaken weer heel snel op de rit krijgen en Ajax weer gaat staan waar ze horen te staan: nummer 1 van Nederland, zonder enige discussie."

'Lastig' duel

Het duel tussen de twee clubs vind hij dan ook 'best lastig'. "Er zijn mensen die zeggen: 'Groningen gaat nu als favoriet naar Amsterdam', dat is niet zo, kan ik je zeggen. Ajax heeft nog steeds heel veel kwaliteit, niet als team, maar wel individueel." Hij zou dan ook tekenen voor een gelijkspel.

Ajax verloor vorige week nog in de Eredivisie van Excelsior (1-2). "Ik kan me niet voorstellen dat Ajax twee keer uitglijdt over een bananenschil. Hoewel, wij een hele goede ploeg hebben", zegt de voormalig directeur over FC Groningen. "Er staat een ploeg dat barst van vertrouwen." Hij verheugt zich in ieder geval enorm op de wedstrijd.

