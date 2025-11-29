Als iemand bij Ajax weleens de kenmerkende bluf en branie had, dan was het Rafael van der Vaart wel in zijn tijd als speler van de club. Hij kan als geen ander signaleren als er bij Ajax iemand rondloopt die wat dat betreft op hem lijkt. Tijdens de deceptie in de Champions League tegen Benfica zag Van der Vaart één lichtpuntje: Rayane Bounida.

Al maanden worstelt Ajax met diverse posities binnen het elftal. Een daarvan is die van rechtsbuiten. Bertrand Traoré (inmiddels vertrokken), Steven Berghuis, Victor Edvardsen en recente aankoop Raul Moro zakten daar allemaal door het ijs. Maar de Belgische vleugelflitser Bounida bleef tegen Benfica knap overeind, zag ook Van der Vaart. "Ik heb genoten, dit is het voetbal waar ik van hou. Als jonge jongen in zo'n matig elftal zó'n prestatie neerzetten: dat is hartstikke knap", zegt de oud-topvoetballer in gesprek met de NOS over Bounida.

'Ik hou wel van die bluf'

"Ik hou wel van die bluf. Hij zit natuurlijk ook elke keer vanaf de bank te kijken en ziet heel veel spelers door het ijs zakken. Hij denkt: als ik het nu een beetje laat zien, dan lijkt mij toch dat ze niet om me heen kunnen. En dat is ook gewoon zo." Het enige probleem dat overeind blijft bij Ajax, is dat die jeugdige talenten niet voldoende ondersteund worden door een kern van routiniers en ervaren spelers die ze bij de hand kunnen nemen en nog dingen kunnen leren.

'Je mist gewoon vier van dat soort jongens'

Volgens Van der Vaart ontbreekt het bij Ajax aan 'goede geroutineerde spelers'. Gerald Vanenburg, die bij Ajax speelde en later jarenlang in de jeugdopleiding van de Amsterdammers werkte, ziet hoop aan de horizon in de Johan Cruijff Arena. "Er lopen nu echt goede spelers in de jeugd rond. Ajax heeft áltijd talent. Maar de oudere spelers die dat talent moeten laten groeien, die hebben ze niet. De kern van het elftal moet eerst goed zijn. Je mist gewoon vier van dat soort jongens in je elftal. Want je kunt moeilijk verwachten dat je met een jeugdelftal alles ondersteboven gaat spelen."

