De situatie van Ajax dit seizoen leidt niet alleen tot zorgen in de voetbalwereld. Zelfs in de politiek hopen ze dat de club weer kan opkrabbelen. Dat vertelt VVD-leider Dilan Yesilgöz. "Bij sport hoort af en toe ook pijn."

"Oh, ik word geroepen", grapt Yesilgöz als ze wordt gevraagd naar haar favoriete voetbalclub in gesprek met Sportnieuws.nl. De politica zit regelmatig op de tribune bij Ajax, dat in zwaar weer verkeert. De ploeg van interim-trainer Fred Grim werd na de nederlaag tegen Benfica officieel de slechtst presterende Nederlandse ploeg in de Champions League ooit. In de VriendenLoterij Eredivisie staan de Amsterdammers op plek zes.

"Ik was er dinsdag niet bij", zegt Yesilgöz over de wedstrijd tegen Benfica. Ze zat wel in het stadion bij het duel met Excelsior vorige week (1-2). "Het zijn moeilijke tijden", stelt ze. "Maar ik ben altijd een optimist. Het komt wel weer goed."

'Inspireren'

"Het heeft blijkbaar iets langer de tijd nodig dan we allemaal hoopten", vervolgt ze. De 48-jarige denkt dat Ajax wel een voorbeeld kan nemen aan de politiek. "De VVD heeft het ook een tijdje moeilijk gehad, maar het gaat met ons weer beter. Dus ik hoop dat we als politiek Ajax ook een beetje kunnen inspireren."

De man van Yesilgöz, René Zegerius heeft een tijdje in de bestuursraad van Ajax gezeten. Zelf ziet de VVD'er zo'n functie niet zitten. "Laat mij maar in de politiek mijn ding doen en laat Ajax ook maar even opkrabbelen."

"Bij sport hoort af en toe ook pijn", vervolgt ze. "Dat moeten wij Ajacieden nu ook even voelen. Maar uiteindelijk blijf je van je club houden en ik heb er alle vertrouwen in dat het weer goed komt."

Marianne Timmer

Yesligöz was aanwezig op de lancering van het sieradenmerk van schaatsicoon Marianne Timmer: Flamoure '98. "Ik hou van ondernemen en van sport", zegt de politica over die combinatie. Over de oud-schaatsster is ze vol lof. "Het is een geweldig sterke vrouw en heel inspirerend."

