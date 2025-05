PSV-trainer Peter Bosz voelt mee met Ajax-collega Francesco Farioli: 'Ik denk dat hij dat nu ook niet kan'

De titelstrijd in de Eredivisie ligt weer helemaal open tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren kunnen bij puntenverlies van Ajax de koppositie overnemen. De Amsterdammers zijn het plots helemaal kwijt en haalden slechts één punt in de afgelopen drie duels. PSV-trainer Peter Bosz kijkt met verwondering naar de situatie in Amsterdam. "Het is ons gebeurd, het gebeurt Ajax nu", aldus Bosz.

De druk ligt voor het overgrote deel bij Ajax, maar Bosz vindt dat er ook de nodige druk bij PSV komt kijken. "Ik vind niet dat wij frank en vrij kunnen voetballen, er staat altijd spanning op. Die moet er ook op staan. Daarom zijn we ook een topclub. Maar er zijn verschillende soorten druk en spanning. Wat we nu voelen, geeft natuurlijk energie", zegt Bosz in aanloop naar Heracles-thuis.

'Ineens hoor je dat ze al jaren verkering heeft': psycholoog smult van mentaal gevecht Ajax en PSV Het was een zondag waar veel mensen voorlopig niet over uitgepraat zullen raken. PSV zorgde voor een krankzinnig slot, waardoor alle druk op Ajax kwam. De koploper verloor van NEC met 3-0 en dat stond eigenlijk in de sterren geschreven: "Die spelers zijn niet voorbereid op dit scenario, dus die blokkeren", zag sportpsycholoog Bram Bakker.

Onverklaarbare periodes van Ajax en PSV

Ajax pakte in de afgelopen drie duels slechts één punt, terwijl PSV eerder wekenlang onnodig punten verspeelde. "Het is ons gebeurd, het gebeurt Ajax nu. Ik kon jullie (de media, red.) geen antwoord geven over het hoe en waarom en ik denk dat Farioli dat nu ook niet kan. Heel veel speelt zich af in de bovenkamer."

Door de dramatische fase van Ajax heeft PSV ineens weer goede papieren voor de landstitel, maar daar kan Bosz niets mee. "Ik denk dat wij moeten niet bezig moeten zijn met wat op het andere veld gebeurt. Ik hoef op de bank ook niet geïnformeerd te worden. Wij willen winnen, dat is een duidelijk opdracht. Als wij niet winnen, zijn we sowieso kansloos", zegt de stellige Bosz.

'Sigaartje en whisky'tje smaakten goed': PSV-trainer Peter Bosz genoot van perfecte zondag De titelrace tussen PSV en Ajax is ineens weer razend spannend. Door de overwinning van PSV en het verlies van de Amsterdammers is het verschil slechts één punt. Daarmee voert het team van Peter Bosz de druk flink op bij koploper Ajax. "Natuurlijk heb ik de pure blijdschap in de bus niet getemperd", stelt Bosz op het persmoment in aanloop naar Heracles-thuis.

Juiste druk bij PSV

De 61-jarige Bosz, oud-trainer van onder meer Ajax, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon, weet als geen ander dat hij altijd op de hoogte gehouden zal worden. "Ik neem aan dat als er op de tribune een keer gejuich komt, dat er echt wel iets aan de hand zal zijn. En dan krijgen spelers dat toch wel mee. Ik wil het niet groter maken dan nodig is."

"Het gaat erom dat wij de juiste wedstrijdspanning hebben en dat kunnen die gasten. We hebben met deze jongens al zoveel belangrijke duels gespeeld en dat hebben we heel vaak tot een goed einde weten te brengen. Ook als het begin soms niet goed was, hebben we toch nog weer ergens de energie vonden om het om te draaien", doelt Bosz op comebacks in Champions League-krakers tegen Sevilla en Shakthar. "Het vertrouwen is er bij ons. We moeten het nu waarmaken."

Titelstrijd tussen Ajax en PSV weer helemaal open: dit zijn de mogelijke scenario's in de Eredivisie Ajax hoopte zondag de landstitel binnen te gaan slepen, maar de middag eindigde op rampzalige wijze voor de koploper in de Eredivisie. Concurrent PSV knokte zich op bezoek bij Feyenoord terug van een achterstand en Ajax werd in eigen huis afgedroogd door NEC. Het verschil is met nog twee duels te gaan nog maar één punt. Lees hier de mogelijke scenario's.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.