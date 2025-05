Woeste trainer Danny Buijs na dramatisch nieuws: 'Dit is het ergste dat je kunt horen'

Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs is boos dat zijn club aankomend seizoen geen Europees voetbal mag spelen. Eerder vandaag werd bekend dat de Limburgers niet mogen deelnemen aan de play-offs omdat ze geen UEFA-licentie hebben voor komend seizoen.

Op dinsdagochtend werden de spelers en de technische staf van Fortuna bij elkaar geroepen door de club. De clubleiding vertelde hen dat ze, ondanks een fraaie negende plek in de Eredivisie, hoe dan ook niet zullen deelnemen aan de play-offs voor Europees voetbal. Zelfs niet als de ploeg aan het einde van de competitie op een plek staat die daar recht op geeft.

Eerste reactie

In een eerste reactie spreekt Buijs zijn ongenoegen uit over de zaak. "Voor een sportman is zo’n bericht natuurlijk het ergste dat je kunt horen", zo stelt de coach. "Je strijdt het hele seizoen voor het allerhoogste. Dat is in ons geval een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Dat ons dat hoe dan ook niet gegund is, steekt. Woede, onbegrip, teleurstelling; het schiet allemaal door ons heen."

Licentie

De reden dat Fortuna geen play-offs zal spelen, komt doordat de Limburgers niet beschikken over een UEFA-licentie. De club kreeg de licentie niet, omdat Fortuna op de deadline van 8 april niet voldeed aan alle eisen, waaronder een accountantsverklaring volgens de UEFA-regels. 'Daarmee is deelname aan de play-offs voor Europees voetbal op voorhand uitgesloten', schrijft de club in een verklaring.

Strijd om de play-offs

Normaal gesproken strijden de nummers 5 tot en met 8 in de play-offs. Maar omdat Go Ahead Eagles de KNVB-beker heeft gewonnen, schuift er een extra plek door naar de nummer 9 van de ranglijst. Die positie is momenteel in handen van Fortuna Sittard, met nog twee wedstrijden te gaan.

Voorlopig is het Sparta Rotterdam dat profiteert van de situatie; zij staan op de tiende plek, maar delen hun puntenaantal (38) met FC Groningen en Heracles Almelo en hebben een flink beter doelsaldo. Ook NEC en PEC Zwolle maken nog kans en liggen op de loer.

