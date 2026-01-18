FC Groningen heeft zondagmiddag de Derby van het Noorden gewonnen. Mede dankzij een eigen doelpunt van Heerenveen-keeper Bernt Klaverboer won de ploeg uit Groningen uiteindelijk met 0-2 van SC Heerenveen. Een klein smetje op de overwinning: de keeper van Groningen, Etienne Vaessen, viel geblesseerd uit.

Groningen doet het dit seizoen uitstekend, de ploeg uit het noorden staat zelfs vijfde met maar vijf punten achterstand op de nummer twee, Feyenoord. Voor het eerst in tien jaar won de ploeg van Dick Lukkien op bezoek bij Heerenveen. De wedstrijd begon met wat kansen over en weer en met een doelpuntloze eerste helft, waarna Groningen in de tweede helft de druk opvoerde en twee keer heeft weten te scoren.

Blessure Vaessen

FC Groningen moest voor een groot gedeelte van de wedstrijd doen zonder Etienne Vaessen. De Suriname-international raakte in de 39ste geblesseerd aan zijn voet en kon niet meer verder spelen. Over de ernst van de blessure is verder nog niets duidelijk. De Surinamer werd vervangen door reserve-doelman Hidde Jurjus.

Voor Groningen staat volgende week zondag Fortuna Sittard op het programma. Het team van Lukkien gaat proberen de goede reeks door te zetten, de kans op Europees voetbal wordt zo ook steeds groter.

