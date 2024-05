FC Twente en AZ moeten mogelijk beslissingswedstrijd spelen om derde plaats en voorronde Champions League

FC Twente en AZ strijden in de laatste speelronde van de Eredivisie om de derde plaats in de Eredivisie. Die plek geeft recht op deelname aan de derde voorronde van de Champions League. Hoewel normaal na 34 speelrondes alles beslist is, kan het zomaar zijn dat beide teams een beslissingswedstrijd moeten spelen om die derde plaats.

FC Twente was in de voorlaatste speelronde met 7-2 te sterk voor degradant FC Volendam, terwijl AZ de moeilijke uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles overtuigend met 3-0 won. De Tukkers hebben een voorsprong van twee punten op AZ voorafgaand aan de laatste speelronde. Een overwinning uit bij PEC Zwolle is dus genoeg om als derde te eindigen, maar een gelijkspel kan weleens voor een bijzonder scenario zorgen.

Mogelijk exact gelijke eindstand

Als Twente gelijkspeelt in Zwolle eindigt het op 67 punten. Dat is het hetzelfde aantal punten waar AZ op komt als het in de laatste speelronde thuis wint van FC Utrecht. Dan wordt er gekeken naar doelsaldo, maar daarin zitten beide ploegen ook erg dicht bij elkaar. Twente heeft 67 keer gescoord en 35 tegendoelpunten. De Alkmaarders hebben evenveel doelpunten en slechts één doelpunt meer tegen. Twente staat dus op +32, terwijl AZ +31 heeft.

Als AZ wint met één doelpunt verschil en Twente gelijkspeelt, eindigt het doelsaldo dus ook gelijk. Dan wordt er gekeken naar de ploeg die de meeste doelpunten gemaakt heeft. Als Twente met 1-1 gelijkspeelt in Zwolle en AZ wint thuis met 1-0 dan komen beide teams op exact hetzelfde doelsaldo uit. Allebei eindigen ze dan op 68-36. Dit is dus ook het geval als Twente 2-2 speelt en AZ met 2-1 wint, want dan eindigen ze beiden op 69-37.

Onderling resultaat

Volgens de reglementen van de KNVB wordt er dan gekeken naar het onderling resultaat. De wedstrijden tussen Twente en AZ eindigden echter allebei in 2-1 voor de thuisploeg. Ook dat is dan dus gelijk en brengt in dit scenario geen beslissing in de strijd om plek drie.

Beslissingswedstrijd(en)

De regels van de KNVB hebben in dat geval een oplossing. Dat is niet loten, maar het spelen van een beslissingswedstrijd. Dan strijden Twente en AZ dus in een rechtstreeks duel om de derde plaats. Er staat niet aangegeven waar deze wedstrijd gespeeld gaat worden.

In het reglement wordt er ook gesproken over een 'beslissingswedstrijdenreeks'. Dat betekent dat de KNVB dus ook kan besluiten dat Twente en AZ het over meerdere duels moeten gaan uitvechten. Dan zullen beide teams waarschijnlijk allebei een keer thuis mogen spelen. Als er na de beslissingswedstrijd(en) nog geen winnaar is, dan moeten beide teams penalty's gaan nemen.

'Daar moeten we het niet op aan laten komen'

Bij FC Twente willen ze nog niet bezig zijn met een mogelijke beslisingswedstrijd. Zij hebben aan een zege in Zwolle tenslotte genoeg om derde te worden. Sem Steijn maakte een hattrick in het duel tegen Volendam en kreeg het mogelijke scenario na afloop te horen: "Ik was er niet van op de hoogte, maar ook dat wordt dan een heel mooie wedstrijd."

Toch hoopt hij dat het duel er niet gaat komen en Twente het gewoon afmaakt in Zwolle. Steijn vindt dat de Tukkers dat aan hun stand verplicht zijn: "Daar moeten we het niet op aan laten komen tegen Zwolle. Dat moet gewoon gebeuren, want wij zijn FC Twente en moeten daar gewoon winnen."