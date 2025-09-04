FC Twente heeft een ingrijpend besluit genomen na de teleurstellende seizoensstart in de VriendenLoterij Eredivisie. De ploeg heeft trainer Joseph Oosting op straat gezet. "We zijn ontevreden."

Dat meldt de club op de eigen website. "We zijn ontevreden over de start van de competitie, zowel wat betreft de resultaten als het vertoonde spel. Vorig seizoen zette de neergaande lijn zich in en we zien weinig tot geen verbetering", zegt technisch directeur Jan Streuer.

"We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking stop te zetten.” Oosting kreeg in de tweede helft van het vorige seizoen ook veel kritiek op tegenvallende prestaties van de club uit Enschede.

FC Twente verloor drie van de vier competitiewedstrijden, waardoor de club op een tegenvallende veertiende plaats in de Eredivisie staat. Er werd verloren van Excelsior, PSV en PEC Zwolle. De ploeg pakte wel drie punten tegen Heerenveen.

Verloren oefenwedstrijd

Donderdag volgde ook nog een nederlaag in een oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen. De bezoekers, uitkomend op het derde niveau in Duitsland, zegevierden met 0-2 tijdens een besloten duel in de Grolsch Veste in Enschede. Gaudino en Emmanuel Elekwa maakten de doelpunten.

FC Twente oefende zonder alle internationals en de ervaren Lars Unnerstall, Robin Pröpper en Ricky van Wolfswinkel. Mees Hilgers deed wel mee. De verdediger kreeg dit seizoen nog geen speeltijd omdat hij mogelijk naar een andere club vertrekt.

Versterking

De club haalde afgelopen transferperiode nog wel wat versterking. Zo werd Kroatisch international Marko Pjaca gehaald. Hij was transfervrij na zijn vertrek bij Dinamo Zagreb. Twente haalde eerder deze zomer linksbuiten Sondre Ørjasæter al naar Enschede, voor een enorm bedrag van vijf miljoen euro. Slechts vijf spelers waren ooit duurder. Met Naci Ünüvar, Daan Rots en Taylor Booth hebben de Tukkers nu voldoende buitenspelers in de gelederen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.