Erik ten Hag werd deze week alweer op straat gezet door Bayer Leverkusen. Hij toonde volgens geluiden uit Duitsland een 'gebrek aan emotie' en de clubleiding verloor het vertrouwen al snel. Enkele dagen na zijn noodgedwongen vertrek klinkt opnieuw iets negatiefs over Ten Hag.

Momenteel staan Rogier Meijer (ex-NEC) en Andries Ulderink voor de groep bij Leverkusen, waarvan eerstgenoemde het hoogste woord heeft. Meijer maakte indruk op Simon Rolfes, de sportief directeur van de club. "Rogier heeft het goed gedaan met zijn speech en zijn voorbereiding op de wedstrijd. Ik denk dat dat te zien was. De jongens wisten wat ze moesten doen en hebben het goed uitgevoerd", vertelde hij tegenover Bild.

Een van de kritieken uit Duitsland was dat Ten Hag onduidelijke voorbereidingen had en spelers daardoor in het veld niet wisten wat ze moesten doen. Volgens Rolfes en Fernando Carro, de grote baas, was er onvoldoende richting, structuur en vertrouwen. Zij oordeelden dat Ten Hag het niet in zich had om een nieuw elftal te vormen.

Terug naar Alonso-systeem

Iets wat Meijer veranderde ten opzichte van Ten Hag, was dat hij terug greep naar het successysteem onder Xabi Alonso. Die speelde 3-4-4, terwijl Ten Hag voor het traditionele 4-3-3 koos. "Ik voel absoluut een goede sfeer. Dat was ook zo tijdens de laatste twee trainingsdagen en in de wedstrijd. We hadden een goede structuur, goede processen, dus het was echt goed", oordeelde Rolfes.

De sessies onder Meijer en Ulderink zouden onder de spelers ook goed zijn bevallen. Patrick Scherer van Kölner Stadt Anzeiger schrijft dat er gezegd is dat het de beste trainingen van het seizoen zijn geweest.

Desondanks is de toekomst van het duo ongewis. Bayer Leverkusen hoopt voor het einde van de interlandbreak een nieuwe hoofdcoach aan te stellen.

