'FC Twente slaat belangrijke slag en haalt voormalig aanvoerder terug naar Enschede'

FC Twente gaat Robin Pröpper terughalen naar Enschede. Dat melden Voetbal International en Tubantia. De verdediger gaat zijn club Rangers in Schotland verlaten voor een terugkeer in Enschede.

Pröpper genoot zijn opleiding bij De Graafschap en vervolgens speelde hij lange tijd voor Heracles Almelo. Die club verkocht hem aan FC Twente in de zomer van 2021. Pröpper speelde drie jaar voor de Tukkers en was in al die jaren vaste waarde. Hij werd zelfs aanvoerder, maar vorig jaar zomer besloot hij dat het tijd was voor een stap naar het buitenland. Rangers nam Pröpper voor 3,5 miljoen euro over van Twente.

In zijn eerste seizoen voor Rangers speelde Pröpper in 43 officiële wedstrijden mee. In het overgrote deel van die duels startte hij. Pröpper kwam in de Schotse competitie ook nog twee keer tot scoren. Één van die goals was in de Old Firm, de iconische derby met Celtic. Toch lijkt de periode van Pröpper in Schotland beperkt te blijven tot één seizoen, terwijl zijn contract nog doorloopt.

Twente-terugkeer

Twente en Rangers zouden inmiddels akkoord zijn over een transfersom om het contract van Pröpper af te kopen. De verdediger wilde zelf ook graag terug naar Enschede en de Tukkers waren bereid om aan die wens te voldoen. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom ligt die Twente over moet maken naar Schotland.

Twente-selectie

Voor Twente is de terugkeer van Pröpper ook ideaal, want de club verliest een aantal spelers deze zomer. Gustaf Lagerbielke keert na een huurperiode terug bij Celtic en ook Michal Sadilek heeft de Tukkers verlaten. Hij maakte voor 3,5 miljoen de overstap naar Slavia Praag.

Twente heeft nog een aantal andere versterkingen op het oog. Zo zou de club volgens De Telegraaf een voorstel naar Feyenoord hebben gestuurd om Gjivai Zechiël te huren. Ook Telstar-sensatie Youssef El Kachati staat op de radar van Twente. Thomas van den Belt moet vervolgens ook nog van Feyenoord naar Enschede komen.

Emotionele transfer voor FC Twente-steunpilaar (26): terugkeer naar vaderland én beladen derby tegen broer FC Twente ziet wéér een sterkhouder vertrekken. Michal Sadilek vervolgt zijn loopbaan in zijn geboorteland bij Slavia Praag, dat afgelopen seizoen kampioen van Tsjechië werd en verzekerd is van de competitiefase van de Champions League. De Enschedese club ontvangt naar verluidt zo’n 3,5 miljoen euro voor de 26-jarige international, die bijna tien jaar in Nederland actief was.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.