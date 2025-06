Emotionele transfer voor FC Twente-steunpilaar (26): terugkeer naar vaderland én beladen derby tegen broer

FC Twente ziet wéér een sterkhouder vertrekken. Michal Sadilek vervolgt zijn loopbaan in zijn geboorteland bij Slavia Praag, dat afgelopen seizoen kampioen van Tsjechië werd en verzekerd is van de competitiefase van de Champions League. De Enschedese club ontvangt naar verluidt zo’n 3,5 miljoen euro voor de 26-jarige international, die bijna tien jaar in Nederland actief was.

Sadilek had duidelijk andere ambities uitgesproken rondom zijn toekomst. De Tsjechische middenvelder gaf recent nog aan "een voorkeur te hebben voor Duitsland, Spanje of Italië", zo vertelde hij Sportnieuws.nl vlak voor het einde van het seizoen. Een terugkeer naar Tsjechië leek niet zijn voorkeur, maar de mogelijkheid om toch Champions League-voetbal te spelen, is nu toch werkelijkheid geworden.

Uitgegroeid tot sterkhouder bij FC Twente

De Tsjech kwam op vijftienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van PSV. Na 27 wedstrijden in de hoofdmacht vertrok hij in 2021 naar FC Twente. Hij groeide sindsdien uit tot één van de steunpilaren op het middenveld. Zijn rol als motor en aanvoerder maakte hem tot een publiekslieveling in De Grolsch Veste. Vorig seizoen werd een transfer al verwacht, maar door een ernstig skelterongeluk was hij medio vorig jaar een half seizoen uit de roulatie.

De clubleiding is vol lof over de Tsjech. "Michal Sadilek heeft een geweldige periode gehad bij FC Twente en maakt nu stap naar een club die gaat uitkomen in de Champions League. Dat heeft hij verdiend. Michal is een voorbeeld van een speler die zich altijd vol heeft ingezet voor FC Twente, enorm is gegroeid en nu deze stap kan maken", zegt technisch directeur Jan Streuer via de officiële kanalen van de club.

Sadilek laat zelf ook horen via Instagram. "Toen ik bij deze traditionele en bescheiden club kwam, had niemand kunnen denken dat we elk jaar Europese voetbal zouden spelen en om de topposities in de Eredivisie zouden strijden. In de 4 seizoenen dat ik in het rode shirt heb mogen spelen, heb ik zoveel geweldige mensen ontmoet! Teamgenoten, trainersstaf en topmanagement. Dankzij hen allemaal voelde ik een ongelooflijke band binnen de hele organisatie en ervoer ik een echte familiesfeer, wat uniek is op professioneel niveau."

"Last but not least wil ik jullie, de fans, bedanken. Jullie steun, in goede en vooral in slechte tijden, wordt ongelooflijk gewaardeerd! Ik heb altijd met trots gezegd dat we de beste supporters van de hele competitie hebben. Maar na afgelopen seizoen kan ik zeggen dat jullie ook tot de beste van Europa behoren! Ook al neem ik nu afscheid van jullie, jullie zullen altijd in mijn hart blijven!", sluit de Tsjechisch-international af.

Woelige winterstop en transferafspraken

De transfer van Sadilek hing al langer in de lucht. In de winterstop botsten speler en club stevig over nieuwe contractvoorwaarden, waardoor zelfs een transfervrij vertrek dreigde. Uiteindelijk werd een compromis gevonden in een eenjarige verlenging, met de nadrukkelijke afspraak dat Twente bij een aantrekkelijk bod in de zomer zou meewerken aan een transfer. Sadilek zelf benadrukte onlangs tegen deze site dat hij 'nooit de intentie heeft gehad om gratis de deur achter zich dicht te trekken'.

Saillant detail: aartsrivaal met broer

Voor Sadilek breekt na bijna een decennium in Nederland een nieuw hoofdstuk aan. Bij Slavia Praag wacht hem niet alleen een hereniging met zijn vaderland, maar ook het vooruitzicht op speelminuten in de groepsfase van de Champions League. Opmerkelijk detail: Sadilek komt bij Slavia Praag terecht, terwijl zijn broer bij aartsrivaal Sparta Praag speelt. Of hij tegenover zijn broer in het felbevochten Praagse derby zal staan of niet, het belooft nu al een mooi verhaal voor het nieuwe seizoen.

Drukke zomer voor de boeg

Twente staat een drukke zomer te wachten. Eerder vertrok al topscorer van de Eredivisie, Sem Steijn, voor ongeveer tien miljoen euro naar Feyenoord. De verwachting is bovendien dat dit niet de enige spelers zijn die zullen vertrekken. Ondertussen is Streuer al volop bezig met het aantrekken van versterkingen. In de media gaan onder andere de namen van Joshua Kitolano, Thomas van den Belt en een mogelijke terugkeer van Robin Pröpper rond.

