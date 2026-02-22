De stap van de jeugdopleiding naar het profvoetbal is groter dan veel mensen denken. Bij FC Twente zien ze dagelijks hoe jonge talenten moeten wennen aan een compleet andere werkelijkheid. Spits Lucas Vennegoor of Hesselink en performance coach Colin de Graaf geven een inkijkje in dat proces. "Zelfs Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en Frenkie de Jong zijn allemaal pas later doorgebroken."

Volgens De Graaf is de begeleiding van talenten de laatste jaren sterk veranderd. "Er is vooral meer aandacht voor de ontwikkeling van de mens, buiten het voetbal technisch-tactische om." Die kennis is tegenwoordig ook voor spelers zelf veel toegankelijker. “Ze zijn daardoor veel gretiger om te leren en de kennis toe te passen”, zegt De Graaf in een dubbelinterview met Vennegoor of Hesselink tegen Sportnieuws.nl.

Compleet andere sport

Voor Vennegoor of Hesselink voelt de overstap als een compleet nieuwe sport. "Jeugd- en seniorenvoetbal zijn twee verschillende sporten. In de academie moet je veel zelfstandig doen, terwijl je hier alle hulp krijgt. Je kunt je veel beter ontwikkelen", zegt het negentienjarig talent. Hij kreeg een boek, tips en podcasts over voeding. "Daardoor ben ik al een veel betere voetballer geworden. Ik besef me nu veel beter dat je een atleet moet zijn om te slagen in het profvoetbal."

Profijt van eigen fysiek

Een belangrijk aandachtspunt is het fysieke aspect. "Het gaat er vooral om dat jongens zich bewust worden van het belang van het fysieke aspect." Bij Vennegoor of Hesselink gebeurde dat heel concreet. "We hebben hem vorig seizoen bewust gekoppeld met de fysiek sterke Gustav Lagerbielke (ex-verdediger van FC Twente) in duels. Hij kon het niet zomaar meer winnen met zijn fysiek zoals in de jeugdopleiding, dus hij moest nadenken: waarom win ik dit duel niet meer, hoe beweeg ik beter en hoe gebruik je je lichaam?"

Opvallend genoeg was lengte lange tijd geen wapen voor de bijna twee meter lange spits. "Natuurlijk heb ik er profijt van gehad, maar dat heb ik nooit écht goed gebruikt." Juist in de Eredivisie wordt dat verschil zichtbaar. "Bij Twente speel je veel op de helft van de tegenstander en heb je altijd twee grote gasten in je nek hijgen", schetst De Graaf. "Lucas' kwaliteit is dat hij uit de duels blijft, maar je moet de spits af en toe wel in kunnen spelen. Hij kan het zich niet veroorloven om de bal te verliezen doordat hij fysiek niet sterk genoeg is."

Negen extra kilo’s voor Vennegoor of Hesselink

Daarom kwam er letterlijk gewicht bij. In anderhalf jaar tijd liefst negen kilo, waardoor hij nu 78 kilo weegt. "Het is vooral écht veel eten", zegt Vennegoor of Hesselink, die wordt aangevuld door zijn performance coach. "Lucas moest in massa aankomen, maar niet in vet. Hij moet in staat zijn om elke week veertig kilometer af te leggen, daarvoor moet je niet te zwaar zijn." Volgens de talentvolle spits, die met Oranje onder 19 het EK won, werpt het zijn vruchten af. "Ik gebruik mijn lichaam beter en ben zelfs een stukje sneller geworden."

Geringe speeltijd bij FC Twente 1

Toch vertaalt die ontwikkeling zich nog niet in speelminuten. Slechts 63 minuten staan er dit seizoen op zijn naam. "Wedstrijden zijn uiteindelijk het belangrijkste, maar ik leer ook nog mega veel op trainingen", erkent Vennegoor of Hesselink, die merkt dat hij het wel lastig vindt om geduld te blijven houden. "Daarom hoopte ik ook wel de tijdelijke stap te maken naar De Graafschap, maar dat lukte door een paar details niet…"

Route van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong

Voor de performance coach is de ontwikkeling van jonge spelers én presteren de lastigste uitdaging in de hoofdmacht. "De ontwikkeling van een talent is nooit lineair is. Zelfs Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en Frenkie de Jong zijn allemaal pas later doorgebroken in de Eredivisie. Je hebt genoeg voorbeelden die op hun achttiende of negentiende al in de top speelden, maar het uiteindelijk ook niet hebben gehaald. Ik weet dat iedereen zich blind staart op minuten maken, maar wij houden ze een goed plan voor."

De Graaf beseft zich goed dat er voor Vennegoor of Hesselink ook minuten moeten komen. "Wedstrijden zijn uiteindelijk het belangrijkste voor iedere speler, want dat zijn de beste leermomenten. Je kunt je focussen op trainen, maar dat is maar tot een bepaald moment vol te houden. Vaak lukt het nog wel een jaar, maar daarna wil je wel uitzicht hebben op speelminuten."

Opgroeien in echte voetbalomgeving

Tot slot is er de factor thuis. Als zoon van oud-international Jan Vennegoor of Hesselink groeide het jonge voetbaltalent op in een échte voetbalomgeving. “Hij staat veel op de achtergrond, maar hij is stiekem wel heel nieuwsgierig", lacht de spits als het over zijn vader, tegenwoordig scout van PSV, gaat. "Hij wil heel graag weten wat er allemaal om me heen gebeurt, ondanks dat we het er thuis niet al te vaak over hebben."

De Graaf ziet een oud-voetballer als vader als een voordeel, maar plaatst het ook in perspectief. "Lucas is opgegroeid in een veilig nest en heeft ouders die heel goed voor hem kunnen zorgen en hem de juiste adviezen geven. Alleen, niet iedereen heeft zo’n gezin. Ik heb ook genoeg jongens gezien die echt volledig op zichzelf waren aangewezen, die juist moesten zorgen voor hun ouders en zich ook nog moesten focussen op hun carrière. Dat heeft ook zijn voordelen, want dat kan je zeker helpen om schijt te hebben in de grote mannenwereld", besluit De Graaf.

