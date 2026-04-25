Feyenoord zorgde afgelopen winter voor sensatie met de komst van 82-voudig Engels international Raheem Sterling. Maar de aanvaller heeft de verwachtingen in Rotterdam nog niet waargemaakt. Er wordt al veel gespeculeerd over zijn toekomst. Daar spreekt trainer Robin van Persie zich nu over uit.

In aanloop naar het duel tussen Feyenoord en FC Groningen sprak Van Persie over de 31-jarige Sterling. De aanvaller speelde eerder voor Liverpool, Manchester City, Arsenal en Chelsea. Hij werd vier keer kampioen van de Premier League, maar in de VriendenLoterij Eredivisie heeft hij zichzelf nog niet bewezen.

Het Algemeen Dagblad meldde eerder deze week dat de 31-jarige aanvaller geen toekomst heeft bij Feyenoord. Daar werd Van Persie naar gevraagd op de persconferentie. "Die keuze gaan we later in het seizoen maken", antwoordde hij.

'Dat is een proces'

Vervolgens gaf de trainer zijn mening over het spel van Sterling. "Wat ik vind van Raheem is dat hij steeds fitter en beter wordt. Dat zie ik tijdens trainingen en wedstrijden. Hij doet dat beter, maar dat is een proces dat door blijft gaan in het seizoen. Later in het seizoen maken we daar samen een keuze over."

Sterling kwam zes wedstrijden in actie voor Feyenoord maar scoorde nog niet. Hij gaf één assist in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. In het laatste competitieduel tegen NEC (1-1) bleef hij op de bank.

Strijd om plek twee

Feyenoord vervolgt zaterdag de strijd om plek twee in de Eredivisie met een wedstrijd tegen FC Groningen. De Rotterdammers hebben de tweede plek momenteel in handen met 55 punten. Verder zijn NEC, FC Twente en Ajax nog in de race om het tweede Champions League-ticket. Zij volgen met respectievelijk 54, 53 en 51 punten op plek drie, vier en vijf.

Bij Feyenoord is de ziekenboeg nog steeds overvol. Zaterdag ontbreken Jakub Moder, Thomas Beelen, In-Beom Hwang, Bart Nieuwkoop, Gijs Smal, Leo Sauer, Shaqueel van Persie, Malcolm Jeng en Sem Steijn in de selectie.